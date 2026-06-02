登革熱︱深水埗基隆街67歲翁本地感染 活躍於通州街公園及北河街街市一帶

衞生署衞生防護中心今日（2日）表示，中心透過聯防聯控機制，接獲中國內地衞生當局通報一宗登革熱個案。病人目前身處內地，但潛伏期一直在香港，因此中心將個案列為本地感染，正聯同政府多個部門採取適當防控措施。

目前在内地留醫 情況穩定

個案涉及一名有長期病患的67歲退休男子，居於深水埗基隆街，潛伏期（5月10日至21日）內沒有外遊，日常主要在居所附近一帶活動，包括通州街公園和北河街街市。他近期沒有印象曾在香港被蚊叮咬，他的4名家居接觸者現時沒有出現病徵。

中心指，他在5月24日出現皮疹，5月26日出現發燒、頭暈及肌肉痛，同日到明愛醫院急症室求診。因發燒持續，他3日後（29日）再到私家診所求醫。他的病徵一直輕微。他與家人昨日（6月1日）前往中國內地，期間因身體不適到當地醫院求醫，血液樣本經內地衞生當局檢驗後，證實對登革熱病毒呈陽性反應。病人目前仍然在內地留醫，情況穩定。

中心人員與食物環境衞生署人員到深水埗一帶進行視察。政府新聞處圖片

中心表示，會與中國內地衞生當局保持緊密溝通，並交流相關流行病學調查資料。計及上述個案，今年暫時累計錄得21宗登革熱個案，包括19宗外地傳入及兩宗本地感染個案。去年（2025年）錄得59宗登革熱個案，全部屬外地傳入。2024年共錄得161宗登革熱個案，包括156宗外地傳入及五宗本地感染個案。