青年失業率及「尼特族」人數攀升 李家駒倡政府增津貼助青年應對AI衝擊

香港青年人口雖減少，但失業率及「尼特族」人數持續上升。立法會議員李家駒今日（5日）在電台節目表示，隨著AI時代來臨，初職面臨被取代風險，令年輕人求職更困難。他建議政府應與時並進，在第四季公布的人力推算中直接調查AI對職位的衝擊，並優化「展翅計劃」及增加僱主聘用津貼，以針對性協助青年就業。

青年失業率居高不下

李家駒表示，本港青年失業率維持在11.2%，相比25歲以上成年人的3.3%失業率，差距高達三倍多。他指本港該項比率已連續三年維持在3.4至3.5的超標水平，情況值得社會高度關注。

至於本港「尼特族」（NEET），即無就業、無求學、無培訓的青年。李家駒指出，人數在2013至2020年間持續上升，目前已有超過3.6萬名尼特族。他引述2016年政府研究報告指出，本港長期的尼特族情況與經濟波動息息相關，在金融風暴及沙士等勞動市場疲弱時期，尼特族人數均會顯著上升。

李家駒擔心，隨人工智能（AI）時代來臨，初級職位將面臨被取代的威脅，恐令尼特族比例進一步飆升。目前多項數據已顯示，通訊及資訊科技等行業的職位平均減少兩成，未來數年更有四成崗位可能受影響。由於香港的職位分佈呈現「啞鈴型」，即初級職位佔四成，中級職位僅佔兩成，初級職位一旦縮減，青年將失去藉由初級工作晉升中層的機會，導致社會向上流動空間收窄，影響整體勞動力結構與社會發展。

尼特族分三種：隱性、結構性及主動

李家駒將其歸納為三種情況，「隱性」尼特族缺乏求職主動性，選擇「躺平」並依靠家庭供養，或長期求職失敗後陷入被動狀態；「結構性」尼特族因社會崗位轉移或職位改變而失去工作；「主動」尼特族，因無法找到符合薪酬或期望的工作而選擇暫不就業。

倡政府加強「展翅」及「大灣區」計劃

他認為政府應進行深入調查，並針對「隱性」與「結構性」失業青年提供更具針對性的支援。指政府雖在《青年發展藍圖》前後推出近300項措施，包括「展翅青少計劃」及「大灣區青年就業計劃」，但成效仍有待優化。如「展翅計劃」中部分學員未能獲得個案輔導服務；而「大灣區青年就業計劃」的企業空缺填補率亦僅約兩成。

籲提高僱主在職培訓津貼

李家駒建議政府提高在職培訓津貼，指現時「展翅計劃」向聘用副學士或以下學歷學員的僱主提供為期6至12個月、每月5000元的在職培訓津貼，建議政府將津貼期延長至一年，並可考慮將津貼範圍擴大至中層或策略性崗位，以提高企業聘用誘因。並配合未來不同產業的能力要求，為青年提供更具實務性的AI框架與培訓內容，以提升其職場競爭力。

政府正就AI對勞工市場的影響進行全面分析，結果將納入今年第四季公布的人力推算中期更新。李家駒認為，人力推算的統計工作必須與時並進，建議擴大抽樣代表性、設計更直接問卷及涵蓋特定群體等。

尼特族面臨「延遲就業」困境

香港人力資源管理學會政策倡議及研究委員會聯席主席殷暉指出，不少青年在面臨選科或畢業時，因對前路模糊而出現「延遲就業」現象。他們因缺乏求職壓力、未做好就業裝備，在僱主眼中如同「一張白紙」，在屢次求職失敗後更易產生挫敗感，形成不求職、不培訓的「啃老族」特徵。

殷暉分析青年重返勞動市場面臨缺乏清晰晉升階梯、僱主期望與畢業生質素落差及缺乏期望管理等問題，建議政府與企業推動強制畢業前實習及優化技能培訓以解決源頭問題。