香港直飛阿拉木圖︱姚柏良：哈薩克具長途遊潛力 香港臨海可吸引當地高消費客

行政長官李家超近日率團出訪中亞，期間取得多項合作成果，更宣布明年首季將由國泰航空開通香港直飛哈薩克阿拉木圖的航班。立法會議員姚柏良對此表示歡迎，形容此舉打通了「空中一帶一路」走廊，有利推廣中亞中高端長途遊及遊學團，並能同時帶動客運與貨運。他又指，以往本港旅客前往中亞需經北京、廣州或烏魯木齊等地轉機，行程轉折；直航開通後，航程將縮短至約7小時，大幅提升便利性。

成引進俄語人才契機

姚柏良今日（4日）在電台節目表示，阿拉木圖可作為連接中亞、俄羅斯、東歐，甚至高加索地區的重要航空樞紐，國泰航空使用寬體客機亦有助帶動客運與貨運，支撐航線長遠營運。旅遊資源方面，哈薩斯鄰近新疆，尤其阿拉木圖與新疆接壤，土地面積廣闊、擁多元地貌及哈薩克遊牧民族風情，無論宗教、歷史、文化以至自然地貌都有獨特之處，具備發展中亞中高端長途遊及研學旅遊的潛力。

旅遊及人才引進方面，姚柏良補充，哈薩克作為內陸國家，旅客近年有東移度假的趨勢，香港的海濱環境對當地具消費力客群極具吸引力。他期望港府能爭取進一步延長現時14天的免簽期限，並藉此機會吸引更多當地學生來港升學，為香港開拓中亞及俄羅斯市場儲備俄語人才。

林偉全倡杜拜經貿辦成立「中亞地區小組」

立法會議員林偉全在同一節目上表示，商界人士出差行程緊密，直航預計可為商家節省高達十小時的飛行及轉機時間，其在香港總商會周年大會上與商家交流時，均聽聞商界對直航表示高度歡迎。他認為初期每周三班是很好的嘗試，只要客量充足，航空公司自然會增加班次；而抵達哈薩克後，轉乘內陸機前往其他中亞國家亦十分方便。

針對工商界拓展中亞市場的支援，林偉全提到，雖然特區政府計劃在哈薩克設立經貿辦，但籌備需時。他建議在過渡期間，除了善用投資推廣署及貿發局在阿拉木圖新設的顧問辦事處外，亦可考慮在發展較成熟的杜拜經貿辦轄下成立「中亞地區小組」，為港商提供具官方公信力的落腳點，為出海的港商提供政策護航。

法規銜接方面，林偉全指出這正是香港的機遇所在。他表示，哈薩克阿斯塔納國際金融中心（AIFC）的商貿區，正推行與香港十分接近的普通法制度，這意味着香港的專業服務，特別是法律及調解（Mediation）服務，將能配合當地發展需求，為市場帶來新的營商環境。

至於企業擔心的語言及文化法規障礙，林偉全分享早前接待150人烏茲別克訪港團的經驗，指出當地從商者多為29至30歲的年輕人，英語水平良好，加上現今人工智能（AI）翻譯技術發達，語言已不再是最大限制。

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