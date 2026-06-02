特首訪中亞｜與哈薩克達成43份備忘錄及合作協議 本港航空公司明年首季開通阿拉木圖直航

行政長官李家超今日(2日)率領代表團在哈薩克斯坦首都阿斯塔納會見傳媒並總結行程。他對哈薩克斯坦政府、總統托卡耶夫及總理別克捷諾夫的高規格接待與悉心安排表達衷心謝意，並特別感謝國家駐哈薩克斯坦特命全權大使韓春霖及大使館團隊的全力支持與協助。

首次率團出訪中亞 把握「一帶一路」龐大潛力

李家超指出，這是他首次率領代表團出訪中亞。中亞地區是國家「一帶一路」倡議的重要節點，區內正積極推進經濟多元化，發展蓬勃；其中哈薩克斯坦具有特殊意義，因為該國正是習近平主席於2013年首次提出共建「絲綢之路經濟帶」的發源地。作為中亞經濟大國，哈薩克斯坦的國內生產總值佔該地區約六成，並訂下了7%的經濟增長目標，潛力巨大。同時，哈薩克斯坦也是香港在中亞最大的貿易夥伴，雙方合作空間廣闊。李家超強調，此行有三大核心目的：第一，進一步開拓新興市場，為長遠經貿往來奠定基礎；第二，加強政府與政府之間的聯繫，推動更緊密合作；第三，構建「樞紐對樞紐」的合作模式。

政府高層會晤 雙邊協定獲實質進展

訪問期間，李家超先後與哈薩克斯坦總統托卡耶夫、總理別克捷諾夫，以及三位副總理級別官員（包括副總理兼國家經濟部部長朱曼哈林、副總理兼人工智能和數字發展部部長馬季耶夫）會晤，並與國家主權財富基金Samruk-Kazyna行政總裁Nurlan Zhakupov會面。他亦於同日下午與貿易和一體化部部長沙卡利耶夫探討進一步深化經貿合作。在政府層面，雙方已取得實質進展，哈薩克斯坦同意與香港全速就簽訂《全面性避免雙重課稅協定》展開磋商，並盡快正式啟動雙邊《促進和保護投資協定》的談判工作，為雙邊長遠發展建立堅實基礎。

考察金融與創科重鎮 拓展市場新機遇

除了政府層面的交流，李家超亦帶領代表團考察多個重點機構，包括中亞最大國際科技園區「阿斯塔納樞紐」（Astana Hub）及其核心項目「哈薩克斯坦國際人工智能中心」，深入了解其推動「數據中心谷」的發展定位。代表團同時到訪了於2016年設立的阿斯塔納國際金融中心（AIFC）。該中心參考了香港的金融制度，實行普通法，並設有中亞首個獨立的普通法法院及國際仲裁中心。此外，代表團與國家投資控股公司Baiterek及管理國有資產的Samruk-Kazyna基金代表舉行會面。哈薩克斯坦政府明確表示，未來將在金融、貿易、創科、航空及基建等多個領域加強與香港的合作。

簽署43份合作協議 創下豐碩成果

李家超宣布，本次哈薩克斯坦訪問成果豐碩，雙方將達成43份備忘錄及合作協議，涵蓋經貿、投資、金融服務、科技、教育、航空及綠色金融等多個範疇。當中包括：香港的航空公司將於明年首季開通飛往阿拉木圖的直航航班；雙方將加強人工智能與數碼基建合作，哈薩克斯坦將來港舉辦路演吸引投資者；香港三大創科園區（數碼港、科技園、港深創科園）將與阿斯塔納樞紐加強聯動；港交所將與AIFC探索跨境上市及綠色金融生態系統的發展；以及香港資本公司與Samruk-Kazyna基金將共同投資一億美元，在當地建立區域血液淨化產品製造中心。

深化教育合作 延續烏茲別克斯坦行程

李家超與代表團將於明日(3日)到訪國家博物館及納扎爾巴耶夫大學——即習近平主席當年提出「一帶一路」倡議的歷史地點。屆時，香港兩所大學將與該校簽署合作備忘錄，進一步拓展兩地高等院校的交流。李家超表示，代表團隨後將轉往烏茲別克斯坦繼續中亞訪問行程，屆時將再向公眾作詳細總結。他在會上亦邀請隨行的律政司副司長、貿發局主席及香港與內地的商貿代表，分享他們在此行中的豐富體會與收穫。