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國泰首個中亞航點 擬明年首季直飛哈薩克阿拉木圖 每周3班機

社會
更新時間：15:27 2026-06-02 HKT
發佈時間：15:27 2026-06-02 HKT

正率團出訪中亞的行政長官李家超繼續在哈薩克訪問行程，他今日（2日）透露明年首季將有本地航空公司，開通香港往來哈薩克的直航航班。國泰航空隨即宣布，計劃明年首季，開通香港往返哈薩克阿拉木圖（Almaty）直航航線，以空中巴士A330-300寬體客機營運，每周3班航班。

運輸及物流局局長陳美寶表示，團隊過去一段時間將目標鎖定在中亞、南美、中東及非洲等地區，去年9月率團到哈薩克斯坦進行關鍵談判，成功就兩地的雙邊航權達成協議。團隊亦與機管局緊密合作，積極穿針引線，聯繫各大持份者一同落實擴展香港航空版圖，令香港這個國際航空樞紐繼續發光發亮。同時更可以透過阿拉木圖這個中亞門戶，連接至中亞、東歐及高加索地區的其他航點。

國泰首個中亞航點

隨團的國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，中亞是「一帶一路」具重要策略意義的地區，有龐大商業機遇。作為香港的樞紐航空公司，國泰與香港特區政府目標一致，致力加強與此新興市場的連繫，稱這將是國泰首個中亞航點，推動香港與這個充滿活力的地區之人流、物流及資金流，開拓更多新機遇。

國泰航空表示，致力加強香港、中國內地與全球的連繫，並積極配合國家「十五五」規劃，進一步鞏固香港作為國際頂尖航空樞紐的地位。目前，國泰與香港快運每周合共營運接近600對航班，往返33個「一帶一路」目的地；集團每周亦提供超過330對航班往返香港與中國內地共24個目的地。

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