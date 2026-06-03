Save Lily︱Danny父母學歷、家庭背景曝光 二人相識逾十載惟無結婚 男方聲稱持物理治療師資格

「Save Lily」事件轟動全港，涉事的「非常父母」在家中誕下幼子Danny，惟小朋友因父母不願驗DNA而未能領取出世紙。警方以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕43歲姓曾父親及39歲姓關母親。至6月3日，警方、入境處及社署舉行記者會，指被捕二人同意抽取DNA樣本跟男嬰作比對，法庭亦指示將男嬰送往收容所，交由專業人士照顧。事件不斷發酵，不乏有網民認為兩人樣貌相似，質疑他們真實關係，而二人學歷、家庭背景等資料亦隨之曝光。

曾姓父親曾任職救生員 居秀茂坪邨

據悉，曾男在三兄弟中排行第二，原本與家人居住於秀茂坪邨秀樂樓。他早年移民外國，離港前曾任職救生員，並聲稱持有物理治療師資格。曾男與關女並無註冊結婚，兩人於十多年前相識並發展成如今關係。曾男於2016年前往芬蘭一所大學進修，關女亦陪同赴當地生活。

在芬蘭居住期間，關女曾在家中自行分娩。然而，兩人的首胎長女在出生一個月後不幸夭折，兩人隨即被芬蘭警方控告涉嫌遺棄及嚴重疏忽照顧引致他人死亡。關女當時辯稱，長女屬於自然夭折，死因是心臟病及腦膜炎。

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回流香港爆公屋糾紛 後搬往旅館

至2021年，關女再度懷孕並於芬蘭誕下次女Lily，但同樣未有辦理出生登記。兩人隨後涉嫌潛逃至瑞典非法居留。直至2023年底，瑞典社福當局發現當時約2歲的Lily僅身穿睡衣、全身骯髒且牙齒嚴重受損。當局基於保護兒童利益，依法將Lily強制帶走，並安排至寄養家庭照顧。

兩人去年回流香港，曾與曾男胞弟同住，後因公屋分戶問題爭執，約兩個月前遷往翠雅山房旅館，並在港誕下幼子Danny，但因拒絕接受DNA檢測，至今未能為幼子領取出世紙。

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