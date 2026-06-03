鍾景輝離世｜羅淑佩哀悼：香港演藝界重大損失 永遠懷念戲劇大師

本港著名戲劇大師鍾景輝今早( 3日 )於家中安詳離世。文化體育及旅遊局局長羅淑佩對鍾景輝辭世表示哀悼，並向他的家人致以深切慰問。羅淑佩形容鍾景輝的離世是香港演藝界的重大損失，將永遠懷念該位戲劇大師並深深感激他對香港演藝界的卓越貢獻。

鍾景輝畢生貢獻演藝界 作品無數

羅淑佩讚揚鍾景輝畢生貢獻演藝界，執導演出作品無數，致力促進香港的劇藝發展，表現卓越。憑着豐富經驗和專業知識，鍾景輝亦分別擔任前民政事務局表演藝術委員會成員、康樂及文化事務署節目與發展委員會轄下演藝小組（現稱演藝專責委員會）成員及香港藝術發展局戲劇藝術顧問，就戲劇節目事宜方面，為政府提供了不少寶貴意見，於2013年獲頒授銀紫荊星章。

羅淑佩說：「King Sir多年來參與不少經典舞台劇的執導和演出，包括《夢斷城西》、《劍雪浮生》、《推銷員之死》、《相約星期二》等；亦參與多部電影演出，為我們留下寶貴的集體回憶。他曾任教香港演藝學院培育無數知名藝人。他的離世是香港演藝界的重大損失，我們將永遠懷念這位戲劇大師並深深感激他對香港演藝界的卓越貢獻。」

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