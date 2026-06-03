鍾景輝離世｜羅淑佩哀悼：香港演藝界重大損失 憶首次看音樂劇正是King Sir《夢斷城西》

戲劇大師鍾景輝博士今日（3日）在睡夢中辭世，文化體育及旅遊局局長羅淑佩發文悼念，對「King Sir」的離世致以衷心哀悼，並向他的家人表達深切慰問。她形容鍾景輝的離世是香港演藝界的重大損失，將永遠懷念該位戲劇大師並深深感激他對香港演藝界的卓越貢獻。

讚揚King Sir 畢生貢獻演藝界

羅淑佩在社交平台發文，讚揚King Sir 畢生貢獻演藝界，執導及演出作品無數，致力推動香港劇藝發展，表現卓越。她表示，King Sir 任教並帶領香港演藝學院多年，憑着豐富經驗和專業知識，先後出任多項政府公職，包括前民政事務局表演藝術委員會成員、康樂及文化事務署節目與發展委員會轄下演藝小組（現稱演藝專責委員會）成員，以及香港藝術發展局戲劇藝術顧問，多年來就戲劇發展向政府提供大量寶貴意見，並於2013年獲頒授銀紫荊星章，成就備受肯定。

人生第一次欣賞音樂劇 正是King Sir導演的《夢斷城西》

羅淑佩更在文中分享一段深刻的個人回憶。她提到人生第一次欣賞的音樂劇，正是King Sir在八十年代初導演的《夢斷城西》，「當時音樂劇絕對是新鮮項目」。她憶述，該劇由劉兆銘（Ming Sir）擔任編舞，她觀看的是B cast場次，男主角是當時嶄露頭角的萬梓良，女主角則為張寶芝。羅淑佩形容，該劇的場景、舞蹈編排和音樂節奏，都令她留下極為深刻的印象，亦因此一直牢牢記着King Sir的名字，以及他在舞台演出與創作上的「殿堂級分量」。

羅淑佩最後表示：「我們將永遠懷念鍾景輝博士，也深深感謝他對香港戲劇界的重大貢獻。」

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