加強樓宇大維修消防安全措施 物管業界須確保消防設施持續有效運作



從樓宇的規劃、設計、施工、完工落成，以至日常維修保養和大廈管理的各個階段，消防處與屋宇署均嚴格履行監管職責。而大廈管理方面，持牌物業管理公司（物管公司）對保障市民的生命財產亦至關重要。

消防處署理消防區長（支援課）黃偉權及屋宇署高級屋宇測量師周少燕接受《星島》專訪時表示，在審批建築圖則階段，屋宇署會就樓宇規劃、設計和建造進行審核，當中包括樓宇的消防安全建造（如逃生途徑及耐火結構），以確保樓宇業主及使用人在火警時得到適當安全保障；而消防處則會規劃主動消防安全設施（如火警警報及消防栓／喉轆系統）的技術配置及滅火效能。在施工期間及完工驗收時，兩個部門均會到現場視察及進行測試，確保所有設施符合法定要求後，才會發出相關證明書及佔用許可證。

署理消防區長（支援課）黃偉權。

屋宇署高級屋宇測量師周少燕。

物管把關 全面防護

一般而言，物管公司須確保逃生途徑暢通無阻，並確保耐火間隔沒有被改動，以維持樓宇耐火效能。至於主動消防安全設施，黃偉權亦表示物管公司須協助業主委託註冊消防承辦商，按香港法例第95B章《消防（裝置及設備）規例》進行年檢及向消防處遞交證書，確保設備時刻有效操作。此外，物管公司亦須落實風險管理，制訂應變程序及安排定期火警演習。



若防火門欠妥或未能保持關閉，逃生途徑防火屏障的耐火效能會受影響，增加火警時煙霧及火勢蔓延的風險。

樓宇通道如有雜物堆積，會阻塞逃生路線，對住戶構成安全隱患。

外牆棚架須使用符合認可標準的阻燃物料。

大廈不能存放過量危險品或易燃物料，以免增加火警風險。

業界指引 明確規範



為確保樓宇進行大維修期間的施工及消防安全，並保障大廈佔用人，兩個部門一直保持密切溝通。周少燕表示，屋宇署不時發出作業守則及通告函件，提醒業界注意相關規範。屋宇署早前向業界發出「進行樓宇大維修須採取的消防安全預防措施」通告函件，再次提醒業界要遵守《建築物消防安全守則》的相關要求，強調在進行改動、加建、翻新及維修工程時，不應因施工便利而損及樓宇的消防安全設施。該通告函件除了提及有關樓宇消防安全建造的設施外，亦涵蓋主動消防安全設施，明確指出所有涉及管理或關閉消防裝置及設備的事宜，必須嚴格按照消防處的規定執行。



具體要點包括：



●工程期間，所有逃生途徑必須時刻保持暢通無阻，防火門須確保狀況良好並時刻保持關閉，以有效阻隔煙霧及火勢蔓延至其他樓層。



●倘工程涉及更換防火屏障（如防火門或防火固定窗），承建商必須在舊防火屏障拆除後隨即安裝新防火屏障；若無法即時完成，則必須使用具備同等耐火效能的臨時防火屏障作防護，以確保建築物的防火分隔與完整性。

●所有在棚架鋪設的保護網、保護幕、防水油布或塑膠帆布，必須符合認可的阻燃標準，並且在上架前按規定進行抽樣測試。

●不得使用可燃物料（例如發泡膠板）鋪設於外牆或窗戶。

●除進行必要的工序（例如打鑿）時受影響的局部位置需短暫遮蓋外，嚴禁遮蓋窗戶，以免阻礙光線照明及住戶視線，導致在火警發生時難以察覺，同時令救援人員難以識別受困市民位置。



實務指南 便利業界

本報了解屋宇署今年6月1日發出「進行樓宇大維修工程消防安全注意事項」小冊子（https://www.bd.gov.hk/doc/tc/resources/pamphlets-and-videos/fire-safety-precautionary-measures-for-large-scale-repair-works-c.pdf），詳細列明應做事項（如在工程開展前進行詳細消防風險評估；確保消防裝置及設備在有效操作狀態等），以及不應做事項（如不得拆除或改動逃生途徑／防護門廊的圍牆或窗戶作其他用途；不得將雜物、工程廢料或可燃物料靠近或囤積於棚架等），以協助前線工程及物業管理人員掌握具體細則，同時加強巿民對相關事宜的認識。



一直以來，消防處與屋宇署保持緊密合作，雙方除設有恆常的協調機制外，亦會定期舉行高層會議，針對建築及消防安全技術的發展優化分工流程，並深入探討提升聯合執法的協同效應，確保建築物無論是新落成、在日常物業管理或是進行大型維修工程期間，均能維持其消防安全水平，讓居民住得安心。



市民及業界如欲查詢工程期間的消防安全要求，可致電消防處（2723 8787）或屋宇署（2626 1616）。