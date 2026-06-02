本港4月零售銷貨額314億 按年升8.6% 網購大增逾三成

政府公布，2026年4月本港零售業總銷貨價值的臨時估計為314億元，按年穩健上升8.6%。期內網上銷售表現尤其亮眼，銷貨價值臨時估計達30億元，按年大增30.6%，佔整體零售額近一成。政府發言人指出，隨着本地經濟持續擴張，加上訪港旅客顯著增加，零售業未來預期將會繼續受惠。

網上銷售表現突出 佔整體零售額近一成

2026年4月的零售業總銷貨價值的臨時估計為314億元，較2025年同月上升8.6%。而2026年3月的零售業總銷貨價值修訂估計，則較2025年同月上升12.8%。與2025年同期比較，2026年首四個月合計的零售業總銷貨價值臨時估計上升11.3%。

此外，期內網上銷售表現突出。在2026年4月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔9.7%。該月零售業網上銷售價值的臨時估計為30億元，較2025年同月大增30.6%。2026年3月的零售業網上銷售價值修訂估計較2025年同月上升35.3%。與2025年同期比較，2026年首四個月合計的零售業網上銷售價值臨時估計則上升30.2%。

汽車及電器銷情強勁 多個零售類別錄得升幅

按零售商主要類別的銷貨價值臨時估計分析，2026年4月與2025年同月比較，多個行業錄得按年升幅。其中，汽車及汽車零件的銷貨價值升幅最為顯著，按年大增46.1%；電器及其他未分類耐用消費品亦顯著上升21.9%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物上升19.8%；其他未分類消費品則上升14.2%。其他錄得升幅的類別還包括傢具及固定裝置上升6.4%、眼鏡店上升6.1%、服裝上升5.9%、書報、文具及禮品上升4.9%、超級市場貨品上升3.0%、藥物及化妝品上升1.7%，以及食品、酒類飲品及煙草微升0.3%。

相反，部分零售類別的銷貨價值則錄得按年下跌。其中燃料的跌幅最大，按年下跌11.7%；中藥下跌8.5%；百貨公司貨品下跌6.7%；而鞋類、有關製品及其他衣物配件則下跌1.9%。

另外，截至2026年4月底的三個月，與先前三個月比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值臨時估計上升2.9%，惟經季節性調整的零售業總銷貨數量臨時估計則下跌2.0%。

政府料訪港旅客增加 本地零售業將持續受惠

政府發言人表示，4月零售總銷貨價值按年穩健上升8.6%，大部分零售商主要類別均錄得增長。

展望未來，發言人預期，隨着本港經濟持續擴張、訪港旅客顯著增加，加上消費氣氛保持韌性，零售業應可繼續受惠。然而，政府亦會密切留意地緣政治局勢演變所帶來的下行風險，以及其對本地消費市場的潛在影響。

