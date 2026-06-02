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籃球教練翁金驊疑掌摑學生 網傳漢華學校通告：已暫停職務 與警方緊密聯繫

社會
更新時間：15:26 2026-06-02 HKT
發佈時間：14:27 2026-06-02 HKT

社交平台Threads近日流傳片段，學界籃球名帥翁金驊疑似捉着男生的左手多次讓其自摑，事件引起社會的關注。網上流傳涉事學校漢華中學的通告，指校方留意到有關的影片，而影片學生於2023至2024學年，校方已暫停該名涉事教練的職務，並與警方緊密聯繫 。

有關影片顯示，一名男生在學校籃球場上被教練公開責罰，期間翁金驊手口並用教訓該學生，捉着男生的左手多次讓其自摑，力度看似頗大。通告表示，校方對此事件深表關注，並已於獲悉事件後 立即啟動 「危機處理小組」 以跟進及展閱詳細調查，亦有與學生已聯络學生，並已安排專責人員為該名學生提供適切的支援。

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通告又指，為保障學生的福祉及確保調查工作能在公平公正的情況下進行，校方已暫停該名涉事教練的職務 ，並與警方緊密聯繫。

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