虎豹別墅．多圖︱停運逾三年今年底重新開放 羅淑佩：冀為香港藝文活動增添新亮點

停運逾三年的一級歷史建築虎豹別墅，今年年底起對公眾開放，門票約100港元，明年起亦會為本地及國際藝術家提供駐留空間。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日出席啟動典禮表示，虎豹別墅將成為文化交流中心，為香港豐富多彩的藝術文化活動增添新亮點，成為遊客感受香港歷史的必遊之地。她又期望，虎豹別墅成為充滿啟發性的孵化器和平台，讓本港創意人才向世界展示作品。

將設會員計劃 涵蓋特別折扣、家庭套票及優先入場通行證

政府去年選定藝術與文化基金會（FAC）以非牟利及自負盈虧方式營運虎豹別墅。FAC指，虎豹別墅未來會於每日上午十時至下午六時開放，逢周二休館。別墅將設會員計劃，涵蓋特別折扣、家庭套票及優先入場通行證。公共開放時段以外或逢星期二休館日，別墅可供場地租用。另外，機構將與非牟利團體、慈善機構、學校等團體合作，繼續安排免費導賞。

虎豹別墅執行總監毛國靖向傳媒介紹虎豹別墅的開放安排。庭園、客廳、飯廳、遊戲室、音樂室及設計室將於今年十二月底前開放。客廳會以數位藝術手法打造成沉浸式空間，讓訪客透過檔案及照片了解胡文虎家族故事。飯廳陳列藝術品。音樂室設聲音裝置，與本港表演藝術機構合作，定期舉辦音樂會、工作坊等活動。設計室則會成為對話空間，舉辦講座、工作坊、社區項目等。

第二階段空間2027年開放。兩個專屬藝術家進駐空間，將全年輪流接待本地及國際藝術家，並透過開放工作室、講座和工作坊等，讓訪客參與創作過程。主人臥室會成為電影廂房，以沉浸式場景設計展現本港電影遺產。圖書館則收藏藝術、建築和亞洲文化研究相關藏品，並有空間供訪客分享觀點。

至於屋頂露台咖啡廳及禮品店，預計在2028年啟用，為訪客提供休憩空間，配以精選的藝術、建築和文化遺產書籍與各種手工藝品。

毛國靖補充，會透過售賣門票及租用場地予私人活動獲得收入，並吸引更多來自國際及區域的合作夥伴，「社區人士如灣仔區，如果有些項目我們可以參與其中，都希望透過不同模式，幫助到我們自負營虧。」

羅淑佩表示，虎豹別墅及毗鄰的萬金油花園，在幾代香港居民心中佔據特殊地位，是港人的集體回憶，亦見證本港早期藝術和文化發展。政府優先事項是保護本港豐富的文化遺產，同時使其適應現代社區需求。將虎豹別墅改造為藝術和文化場所潛力巨大，鑑於其獨特的歷史背景和特色，這次活化不僅於保護磚瓦建築，更為這座傳奇地標注入新活力。

她續謂，今次項目與政府致力將本港發展成中外文化藝術交流中心的方向相契合，政府對此寄予厚望。據了解，營辦方FAC在建立本地和國際聯繫上取得顯著成果，包括與法國駐香港及澳門總領事館建立長期合作關係，並積極參與國際文化住宅和別墅網絡，鞏固虎豹別墅作為本港與世界對話平台的角色。

羅淑佩相信，FAC將充分發揮其才能、專業知識和人脈資源，釋放場地的真正潛力，使其成為一個更具創意的場所，「我非常興奮看到這座地標建築重現昔日榮光，並期待著盡快參觀煥然一新的虎豹別墅。」

FAC藝術文化基金會主席兼Villepin集團首席執行官潘雅德表示，胡文虎建造的虎豹別墅，是東西方交融之地，「一座法式噴泉，義大利彩色玻璃，中國建築風格，這一切和諧共存於同一棟建築物之中。」FAC目標將虎豹別墅打造成本港首座文化別墅，成為連結香港與世界的文化大使館，「在這裡，建築不僅受保護，更被賦予活力。在這裡，文化不僅被展示，更被創造。」

被問到將有多少藝術家駐留，潘雅德說，最重要是項目質量而非數目，會確保每個專案順利完成，「駐留計劃不只是邀請一位藝術家，然後請他們創作一件作品，它是一個完整生態，意味著能夠為藝術家創造最佳平台，合適的干預、合適的合作夥伴、合適的媒體曝光。藝術家來到這裡不僅為了創作，他們希望將其作為拓展職業生涯的平台，這正是我們吸引最優秀藝術家的方式。」為逐步發展駐留計劃，未來除了會邀請新晉、當代藝術家，也會邀請知名藝術家，「我們需要知名藝術家，來提攜年輕藝術家。這兩者共同提升這座藝術中心和駐留計劃的聲望。」

他又強調，目標讓每個藝術家駐留計畫都獲贊助，確保財政可持續性，「例如我們與木材製造商與藝術家合作，創作木雕，製造商不僅贊助和支付駐留計劃費用，他們想來舉辦活動推廣他們的木材，而駐留藝術家推廣到他的藝術作品，這是雙贏。」

記者 蕭博禧

攝影 何家豪