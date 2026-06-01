咪錶︱運輸署7.2起4指定地點測試新感測器 記錄錶位使用狀況或佔用物件 為期6個月

為進一步提升停車收費錶（下稱「咪錶」）的服務，運輸署將於7月2日起，在以下4個指定地點展開為期6個月的新感測器試驗計劃，4個指定地點包括柴灣吉勝街、土瓜灣長寧街、土瓜灣新碼頭街及荃灣路德。在試驗計劃期間，試驗地點將設置告示，提醒駕駛者及公衆人士有關感測器正在運作。

感測器將安裝在現有咪錶的正下方，並不會影響駕駛人士正常使用咪錶及繳費。感測器將全日24小時運作，記錄咪錶位的使用狀況或佔用咪錶位的物件，而後端電腦系統會利用收集到的數據以人工智能技術分析物件的類別。

加強咪錶位實時使用狀況準確性

是次試驗旨在評估新感測器在實際環境下的運作表現與技術可行性，以加強咪錶位實時使用狀況的準確性，讓駕駛人士能獲取更準確的泊車位資訊，同時讓有關政府部門能更全面掌握咪錶位的佔用情況及作出跟進。

感測器僅會收集泊車位的佔用狀況或物件，不會記錄任何車輛登記號碼或人臉，並會嚴格遵守《個人資料（私隱）條例》的要求，確保數據收集、處理及使用符合相關條例的規定。感測器會被調校至僅覆蓋有關咪錶位。同時，收集的數據將會加密處理，以保障有關數據不會在未經授權的情況下被查閲、處理或使用。