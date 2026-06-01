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ANOC全體大會12月在港舉行 政府撥款不多於3500萬元資助

社會
更新時間：18:52 2026-06-01 HKT
發佈時間：18:52 2026-06-01 HKT

第28屆國家及地區奧委會協會（ANOC）全體代表大會，將於今年12月7日至10日在亞洲國際博覽館舉行，料有逾1,200名體育領袖、知名人士，來自206個國家及地區奧委會、國際奧委會、國際體育總會以及奧運會籌備委員會成員出席。文化體育及旅遊局、港協暨奧委會今日（6月1日）向立法會提交文件，提到政府會全力支持港協暨奧委會主辦今次大會，並已批准由藝術及體育發展基金（體育部分）提供不超過3,500萬元的資助，餘額將由港協暨奧委會透過尋求贊助及其他收入承擔。此外，港協暨奧委會成立的督導委員會及統籌辦公室正與八達通公司洽談，為與會嘉賓提供八達通卡，方便出行。

港協暨奧委會承擔約3900萬支出

文件顯示，「第28屆全體代表大會」總預算約5,700萬元，當中國家及地區奧委會協會派員來港考察及出席大會的交通及住宿費用，由該會承擔，預計約1,800萬元。港協暨奧委會負責在香港舉辦大會的各項支出，包括場地租賃、活動統籌及製作、餐飲、推廣宣傳、市內交通、工作人員及場內保安等，預算開支約3,900萬元。

第28屆國家及地區奧委會協會全體代表大會，將於今年12月7日至10日在亞洲國際博覽館舉行。
第28屆國家及地區奧委會協會全體代表大會，將於今年12月7日至10日在亞洲國際博覽館舉行。

旅發局提供免費電單及觀光巴士

除提供財政資助外，文體旅局亦特別成立工作小組，定期舉行會議，協調政府相關部門就與會者的簽證申請、出入境安排、公共安全及大型活動管理、貴賓接待及保護、緊急事故及醫療支援等事項提供支援，協助港協暨奧委會籌備及在大會舉行期間的工作。

文件續指，由港協暨奧委會成立的督導委員會及統籌辦公室正與網上媒體合作製作宣傳影片，推廣「第28屆全體代表大會」。影片將融入香港文化、體育、旅遊景點、特色美食及手信等元素，於本地及海外同步播放，把大會打造成體育與旅遊融合發展的示範平台。

文件亦提到，旅發局將免費提供電車專車及觀光巴士，讓與會嘉賓於「香港文化體驗夜」乘坐，感受本地特色，並積極聯絡商戶提供消費優惠，鼓勵與會嘉賓在港消費。統籌辦亦會與八達通公司洽談，為與會嘉賓提供八達通卡，方便出行。

記者：黃子龍

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