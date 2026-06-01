大班麵包等3公司及董事欠薪逾100萬元 3公司認96張傳票罪罰款25萬元

「大班麵包西餅」去年6月結業，3間與大班麵包有關聯的公司及董事廖志強，涉嫌拖欠員工薪金共逾100萬元，遭勞工署票控。案件今於九龍城裁判法院再訊，臨時清盤人代表3間關聯公司承認共96張傳票控罪，涉及共47名僱員及欠薪約130萬元。暫委裁判官秦淑君考慮到案件及被告公司認罪，判處罰款共約25萬元。

被告為大班麵包西餅有限公司、大班餐廳有限公司、母公司鴻和有限公司及董事廖志強。

3公司共認96張傳票罪

3間公司今由臨時清盤人代表，承認96張傳票控罪。其中大班麵包西餅承認38項沒有在到期日內付給工資，以及37項沒有在僱傭合約終止時在到期日屆滿前付給工資；涉及共38名僱員，大班於去年6月結業時，仍拖欠他們5月至結業為止的薪金，涉款共約107萬元。

大班餐廳則承認2項沒有在到期日內付給工資、及2項沒有在僱傭合約終止時在到期日屆滿前付給工資罪，涉及2名僱員和欠薪共約6.9萬元。

母公司鴻和承認7項沒有在到期日內付給工資、6項沒有在僱傭合約終止時在到期日屆滿前付給工資、1項沒有在僱傭合約終止時支付工資及代通知金、2項沒有付給年假薪酬、及1項沒有支付審裁處判令款項；涉及7名僱員及欠薪約24萬元，其中1名僱員向勞資審裁處入稟控告鴻和後，鴻和未有依法庭命令向其支付約8萬元。

董事廖志強15項傳票罪6.29答辯

廖志強則面對15項傳票控罪，分別為7項沒有在到期日內支付工資、6項沒有在僱傭合約終止時在到期日內支付工資、1項沒有在僱傭合約終止時支付工資及代通知金、及1項沒有支付審裁處判令款項。

廖今未有親身到庭，辯方申請暫緩答辯，以待辯方與律政司商討。秦官遂押後至6月29日再訊，惟強調這是最後一次押後案件。

案件編號：KCS26903-27005/2025、KCS35180-35187/2025

法庭記者：王仁昌