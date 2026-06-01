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何伯認因何太要改嫁走佬「激氣就攞刀插佢」 本周三將判刑 今到高院申保釋被拒

社會
更新時間：12:34 2026-06-01 HKT
發佈時間：12:34 2026-06-01 HKT

忘年戀夫妻「何伯」何煊及「何太」葉秀定早前成為城中熱話，但兩人關係轉差後何太去年5月遭何伯從後用摺刀襲擊。何伯上月中承認有意圖而傷人罪，被捕後稱「因為佢（何太）要離婚改嫁走佬，所以我激氣就攞刀插佢」。區域法院法官陳廣池指「判監係無可避免」，下令何伯還押至本周三（6月3日）判刑。何伯今到高等法院申請保釋外出，但遭高等法院法官李素蘭拒絕申請，期間何伯需繼續還押候判。

現年79歲的被告何煊承認於2025年5月30日，在屯門欣寶路10號菁田邨菁信樓25樓電梯大堂，意圖使葉秀定身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害她。案情指，何伯和何太於2024年3月11日結婚，何太案發前多次在社交媒體帳戶直播中表示想與何伯離婚。何太案發當日欲返鄉離開同居單位時，在電梯大堂遭何伯持摺刀襲擊，兩人互相糾纏倒地，期間何太掐何伯頸、咬手並呼救，何伯嘗試戳何太的眼和鼻，何太兒子奪刀制止。

同層住戶目睹並通知保安，保安見現場血跡斑斑遂報警。警方到場為何太止血及拘捕何伯。何伯警誡下稱「因為佢（何太）要離婚改嫁走佬，所以我激氣就攞刀插佢」。何伯和何太送院治理，何太頭部及手部受傷，接受治療後同日出院。案情又指何伯和何太婚後關係惡化。何伯在2026年5月20日自行認罪，求情指「希望法官大人從輕發落」。陳官為何伯索取心理專家報告，並指「判監係無可避免」，下令何伯還押至6月3日判刑。

案件編號：HCCP437/2026
法庭記者

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