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天氣︱低壓區生成本港「食下沉」 天文台大幅調高氣溫預測 周五再現極端酷熱 新界多區達35、36度

社會
更新時間：12:21 2026-06-01 HKT
發佈時間：12:21 2026-06-01 HKT

6月剛至，天氣已見酷熱。天文台大幅調高本周後期氣溫預測，預計周四（6月4日）及周五（6月5日）最高氣溫分別升至34度及35度，周五日間達極端酷熱程度。

天文台直接調高2度 周五日間極端酷熱

根據九天天氣預報，天文台上一報原預測周四、周五兩日最高溫度為33度，但在最新一報中則分別調高至34及35度，周五日間更預測達極端酷熱程度。當中，上水周五下午更料達36度，打鼓嶺、大埔及沙田等新界地區則達35度。

另外，九天天氣預報顯示，一道廣闊低壓槽將在周末期間至下周初影響華南沿岸，帶來驟雨及狂風雷暴。受低壓槽影響，本港預料由周六起會連續五日降雨。

南海中部有低壓區 香港食下沉氣流

天文台表示，未來一兩日廣東地區風勢微弱，天氣酷熱，而高溫觸發的驟雨亦會影響該區。預料一個低壓區會在南海中部發展，並在本周後期橫過南海東北部，移向台灣一帶。而受下沉氣流影響，本周後期廣東地區極端酷熱。一道廣闊低壓槽會在周末期間至下周初影響華南沿岸，該區有驟雨及狂風雷暴。此外，熱帶氣旋薔薇會在未來一兩日掠過日本本州南部。

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