港車北上︱議員促改善假日塞車問題 李耀培倡允經深圳灣及蓮塘過關 研計劃擴至福建、廣西等

廣東省政府日前宣布延長「港車北上」政策有效期5年，至2031年6月1日。中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培及立法會交通事務委員會主席陳恒鑌今早（1日）分別在電台節目表示歡迎安排，但均促請內地當局改善珠海口岸在長假期及周末出現的塞車問題，陳恒鑌又指過關櫃檯不足，促請投入資源改善。

李耀培倡開放深圳灣、蓮塘過境關口分散車流

隨着政策延長五年，李耀培預計未來數年，全港一半私家車都參與「港車北上」，希望三地政府做好規劃，建議研究「人車共檢」、在車上檢查加快流轉，並倡開放多一兩個過境廣東省的關口，例如深圳灣、蓮塘/香園圍等，以分散車流。

建議計劃擴展至福建/廣西/湖南等鄰近省份

他又希望可以將「香港出行易」應用程式與珠海「大橋口岸實時通關」服務掛勾，令車主更快更易掌握港珠澳大橋的車流，以決定是否提早或延後過關。他亦希望「港車北上」可以擴展至更多廣東省鄰近省份，例如福建、廣西及湖南等，讓車主可以有更多體驗。

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陳恒鑌倡免預約擴至非繁忙平日或夜間

陳恒鑌亦在同一節目表示，現時「港車北上」主要面對珠海口岸每逢假日旺季塞車問題，主因在於檢測流程上，人與車分開辦理通關手續，兩者無法同步完成，導致出現車等人或人等車的情況。他說早前雖然曾聯同人大代表與珠海有關部門商討改善措施，希望珠海當局能夠進一步投入資源，進行調整改善工作。

現時運輸署允許港車，逢星期二、三，免預約北上。陳恒鑌建議，將措施擴展至非繁忙的平日或夜間時段。至於有聲音建議，將港車出行範圍擴大至廣西、福建及湖南等廣東周邊省份，他指需要各地交通部門協調，又指現時港車北上保險只覆蓋廣東省，日後或需擴大保險範圍。