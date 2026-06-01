Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港車北上︱議員促改善假日塞車問題 李耀培倡允經深圳灣及蓮塘過關 研計劃擴至福建、廣西等

社會
更新時間：12:10 2026-06-01 HKT
發佈時間：12:10 2026-06-01 HKT

廣東省政府日前宣布延長「港車北上」政策有效期5年，至2031年6月1日。中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培及立法會交通事務委員會主席陳恒鑌今早（1日）分別在電台節目表示歡迎安排，但均促請內地當局改善珠海口岸在長假期及周末出現的塞車問題，陳恒鑌又指過關櫃檯不足，促請投入資源改善。

李耀培倡開放深圳灣、蓮塘過境關口分散車流

隨着政策延長五年，李耀培預計未來數年，全港一半私家車都參與「港車北上」，希望三地政府做好規劃，建議研究「人車共檢」、在車上檢查加快流轉，並倡開放多一兩個過境廣東省的關口，例如深圳灣、蓮塘/香園圍等，以分散車流。

建議計劃擴展至福建/廣西/湖南等鄰近省份

他又希望可以將「香港出行易」應用程式與珠海「大橋口岸實時通關」服務掛勾，令車主更快更易掌握港珠澳大橋的車流，以決定是否提早或延後過關。他亦希望「港車北上」可以擴展至更多廣東省鄰近省份，例如福建、廣西及湖南等，讓車主可以有更多體驗。

相關新聞：

港車北上︱政策有效期延長5年至2031年6月1日 運輸署：逾14萬港私家車曾參與計劃

經民聯提「十五五」對接建議 研蓮塘口岸「港車北上」 北都設科技仲裁中心

陳恒鑌倡免預約擴至非繁忙平日或夜間

陳恒鑌亦在同一節目表示，現時「港車北上」主要面對珠海口岸每逢假日旺季塞車問題，主因在於檢測流程上，人與車分開辦理通關手續，兩者無法同步完成，導致出現車等人或人等車的情況。他說早前雖然曾聯同人大代表與珠海有關部門商討改善措施，希望珠海當局能夠進一步投入資源，進行調整改善工作。

現時運輸署允許港車，逢星期二、三，免預約北上。陳恒鑌建議，將措施擴展至非繁忙的平日或夜間時段。至於有聲音建議，將港車出行範圍擴大至廣西、福建及湖南等廣東周邊省份，他指需要各地交通部門協調，又指現時港車北上保險只覆蓋廣東省，日後或需擴大保險範圍。

最Hit
九龍城72年潮菜老店「樂口福」遭批服務味道俱差！？內地博主食足$2,577嫌貴 店家發千字文反駁：分明是來找碴的
九龍城72年潮菜老店「樂口福」遭批服務味道俱差！？內地博主食足$2,577嫌貴 店家發千字文反駁：分明是來找碴的
飲食
20小時前
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期 
生活百科
5小時前
結業潮｜油麻地Casa Hotel宣布結業 162間客房走入歷史 去年叫價4.5億放售無果
結業潮｜油麻地Casa Hotel宣布結業 162間客房走入歷史 去年叫價4.5億放售無果
社會
10小時前
中年好聲音4｜周志康再遇陳潔靈處淘汰邊緣 一演出遭肥媽狠批 哽咽多謝鄭子誠現場打氣
中年好聲音4｜周志康再遇陳潔靈處淘汰邊緣 一表現遭肥媽狠批 哽咽多謝鄭子誠現場打氣
影視圈
14小時前
劉德華老婆朱麗蒨罕現身平民超市  60歲真實皮膚狀態零濾鏡曝光  專注做一事賢良淑德
劉德華老婆朱麗蒨罕現身平民超市  60歲真實皮膚狀態零濾鏡曝光  專注做一事賢良淑德
影視圈
4小時前
華裔學者李競存 任科大醫學院創院院長
華裔學者李競存 任科大醫學院創院院長
教育新聞
2小時前
「非常父母」在家分娩誕幼子 至今無出世紙 社福界指涉疏忽照顧：完全偏離常人做法
「非常父母」在家分娩誕幼子 至今無出世紙 社福界指涉疏忽照顧：完全偏離常人做法
社會
3小時前
劉德華驚喜撐張德蘭紅館騷 「神鵰大俠」爆二人淵源 偕汪明荃同台憶四朵金花感觸
14:47
劉德華驚喜撐張德蘭紅館騷 「神鵰大俠」爆二人淵源 偕汪明荃同台憶四朵金花感觸
影視圈
2026-05-31 12:45 HKT
星島申訴王 | 港男債冚債欠17萬 擬清數變破產 被𠱁再借財仔 硬食天價手續費
05:04
星島申訴王 | 清卡數變搞破產兼借財仔 20歲仔遇黑心清數公司墮「天價行政費」騙局
放蛇直擊
5小時前
Viu TV公布免費直播25場決賽周賽事，包括揭幕戰及終極決賽。
世界盃2026｜Viu TV公布免費直播25場決賽周賽事 包括揭幕戰及終極決賽(附免費直播表)
足球世界
2小時前