結業潮｜油麻地Casa Hotel宣布結業 162間客房走入歷史 去年叫價4.5億放售無果
更新時間：03:14 2026-06-01 HKT
發佈時間：03:14 2026-06-01 HKT
發佈時間：03:14 2026-06-01 HKT
本港零售及餐飲業結業潮持續，如今這股寒風更吹至酒店業。位於油麻地彌敦道的精品酒店「Casa Hotel」昨日（5月31日）貼出通告，宣布於當晚正式結束營業，令這座服務旅客多年的地標性酒店正式落幕。
門外張貼通告 5月31日起正式關門
有市民在社交平台分享照片，指Casa Hotel已在門外張貼結業告示。通告內容指出：「致各位親愛的顧客：感謝您多年對CASA的支持。本酒店於今天（2026年5月31日）起正式結束營業。再次衷心感謝大家多年的陪伴，祝願各位未來事事順利。CASA謹啟 2026年5月31日」通告內雖然留有查詢電話，但並未有透露具體的結業原因。不少網民對此表示惋惜，亦有人對現時的市道表示憂慮。
去年全幢叫價4.5億放售 4年間估值縮水逾四成
資料顯示，位於彌敦道487至489號的Casa Hotel，全幢物業近年曾多次在市場上放售。最近一次為去年9月，世邦魏理仕受業主委託以現狀放售物業，當時市場估值約4.5億港元，折合呎價約12,088元。
值得留意的是，該物業在2021年亦曾放盤，當時的叫價高達約8億元，期間更盛傳有財團出價達6.5億元積極洽購，惟交易最終告吹。對比2021年的高位，物業去年的估值在短短數年間已大幅縮水近44%。
商住舊樓變身精品酒店
Casa Hotel全幢物業總樓面面積約37,228平方呎，樓高14層，屬於樓齡逾40年的商住舊樓，前身為油麻地「成興樓」。大廈地下設有3個商舖，1樓及2樓分別為旅館設施和咖啡廳，3樓至14樓則為客房，合共提供162間房間。現任業主為本地投資者，於2007年斥資1.59億元購入全幢大廈，隨後大刀闊斧改建為現時的Casa Hotel。
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