香港迪士尼「童樂遊」大灣區醫院闢關愛空間 藉彼思故事送上鼓勵與支持 家長讚歎孩子歡愉放鬆

在20周年慶典的尾聲，香港迪士尼樂園度假區首次將「童樂遊」醫院項目帶入大灣區，於區內最新、最大型的三級甲等兒童專科醫院，打造了一處彼思（Pixar）主題的關愛空間，為住院病童編織歡樂。香港迪士尼行政總裁施保添表示，許多彼思作品訴說着勇氣、幸福、毅力與力量的故事，盼能在孩子與家庭面對艱難之際，以「迪士尼魔法」送上鼓勵與支持。有家長讚嘆，這片新天地讓小朋友由衷開心、放鬆。

香港迪士尼與華特迪士尼有限公司攜手，在中國宋慶齡基金會及深圳市關愛行動公益基金會的支持下，將屢獲殊榮的公益項目「童樂遊」擴展至深圳市兒童醫院龍華院區。此次合作延續了迪士尼中國支持內地兒童醫療服務的傳統，也是香港迪士尼20周年慶中，以250萬港元捐贈關懷病童的重要一環。

面積逾千呎 如童話角落

新設立的「迪士尼．VCare關愛空間」啟動禮於上周五舉行，多位住院病童到場參與。香港迪士尼的「氣球哥哥」即席製作三眼仔氣球手環，又帶領問答遊戲，現場笑聲洋溢。胡迪與巴斯光年驚喜現身，為小朋友們加油打氣；米奇更走進各間病房，探望正接受治療的孩子，送上祝福與鼓勵。

關愛空間位於醫院12樓一角，面積逾千呎，設計充分參考醫護人員的建議，兼顧配色、空間運用與病童活動需求。這裏可舉辦生日派對、手工及創意工作坊等各類活動，並設有專職社工常駐。推開房門，迎面是一台正播放動畫的大電視，上方飾有《反斗奇兵》主題的玩具；旁側延伸出的裝飾牆則嵌有十幾塊關於迪士尼公主和漫威主題的圓形飾板。房間左側，紅色米奇圖案點綴牆面，三層長書架上整齊擺放着迪士尼主題玩具、漫畫、繪畫教學書，還有認字卡、畫具及其他童書。四周彩色壁紙盡是彼思角色──《怪獸公司》的毛毛與大眼仔、《玩轉腦朋友》的樂樂與憂憂，以及其他人氣人物，宛如童話角落。

施保添說，彼思作品擁有廣闊的觀眾基礎，許多故事關於勇氣、幸福、毅力與力量──一個人或許正經歷難關，卻在友誼與愛的幫助下迎來美好結局，這或許能讓觀眾對照自身處境，獲得啟發。他期望在孩子與家庭最需要支持的時候，帶來「迪士尼魔法」：「我們深信，故事與想像力具有正面的力量，能為病童帶來鼓勵與支持。希望透過這個全新的關愛空間，病童在治療期間能感受到更多歡樂，也讓家庭在醫院裏多一份溫暖與依靠。」

讓病童感親切與安定

深圳市兒童醫院黨委書記羅新樂坦言，來到醫院的孩子們總是害怕手術與打針，而這個空間「像幼兒園一樣」，讓他們感到親切與安定。他說，醫護人員與志願者也可在此透過遊戲，溫柔地告訴孩子，例如做胃腸鏡手術前為何要暫時禁食。未來小朋友回到校園，還能跟同學分享這段經歷，明白醫院並非是只有痛苦的地方。

關愛空間正式開放後，6歲的住院病童曉嫻第一個走入房間，驚喜地「哇」了一聲。她對書架上的畫具愛不釋手，笑着將一套畫筆搬到小桌板上。她穿着米妮圖案的睡衣，戴着抱抱龍頭飾，說自己最愛畫畫，也喜歡米奇、米妮等角色，參加活動很開心，將來更想去香港迪士尼玩。

年紀較小的玥玥則一身草莓熊睡衣，跟着爸爸走進空間。爸爸說，今天是玥玥住院以來最開心的一天。孩子在醫院要面對打針種種，難免緊張害怕，這樣的娛樂場所能緩解他們對醫院的恐懼，幫助很大。