啟德體育園響應世界無煙日 園區室內外全面禁煙 僅主場館活動設指定吸煙區

適逢5月31日世界無煙日，啟德體育園聯同不同崗位的員工，走訪園區內多個標誌性地點進行拍攝，以實際行動推廣無煙文化，展現健康及活力的體育園形象。啟德體育園提醒，除主場館舉辦活動時設有指定戶外吸煙區外，園區內所有室內外範圍一律全面禁煙，呼籲市民共同維持綠色及清潔的休閒環境。

園區範圍全面禁煙

啟德體育園於5月31日「世界無煙日」展開宣傳活動。園區內多位來自不同崗位的前線及後勤員工，攜手走訪園內多個標誌性的室內及戶外地點進行拍攝，以實際行動推廣無煙文化。是次拍攝地點涵蓋主場館、體藝館、青年運動場、的士站、室外運動空間、公共休憩區及行人通道等。

園方表示，希望透過不同視角向公眾呈現無煙環境對城市健康生活的重要價值，並強調共享公共空間的社會責任，從而提升市民與訪客對園區無煙措施的認知，共同營造一個健康、清潔且充滿活力的體育及休閒地標。

僅主場館活動設指定戶外吸煙區

為配合本港最新的控煙規定，啟德體育園重申，園區範圍內全面禁止吸煙，包括傳統煙草產品及電子煙等另類吸煙產品。禁煙規定適用於以下所有區域：包括所有室內場地、活動場館及所有公共開放空間。

園方特別提醒，僅在啟德主場館舉辦活動期間，觀眾及市民方可於指定的戶外吸煙區內吸煙。其餘時間及地點，所有訪客均須嚴格遵守相關法例與場地禁煙規定。

鼓勵吸煙者踏出戒煙第一步

此外，園方藉世界無煙日，鼓勵吸煙者踏出戒煙的第一步，嘗試以簡單的散步來代替吸煙。這項小改變不僅能有效紓緩壓力，亦對提升整體身心健康大有幫助。啟德體育園致力打造世界級體育及休閒地標，誠邀每位訪客共同維持園區清潔與無煙環境，確保所有訪客都能在此享受舒適、安全及愉快的健體休閒體驗。