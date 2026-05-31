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遊日注意︱颱風薔薇逼近 香港快運取消6班往返沖繩客機 港航4班機延後一日（附航班名單、改機票連結）

社會
更新時間：21:35 2026-05-31 HKT
發佈時間：12:04 2026-05-31 HKT

天文台今日（31日）表示，在正午12時，颱風薔薇集結在沖繩島以南約530公里，預料向北或西北偏北移動，時速約14公里，移向琉球群島一帶，隨後大致移向日本以南海域。

香港快運：取消6班香港往返沖繩航班

香港快運Hong Kong Express（UO）表示，受颱風薔薇影響，2026年6月1日往返香港及沖繩的UO844、UO845、UO824及UO825航班將會取消。另外，原定於2026年6月2日出發的UO842及UO843航班亦將會取消。UO表示已通知受影響的乘客有關航班變動的資訊，並提供適切的協助，讓旅客可及早安排行程更改；而颱風特別機票安排適用於受影響航班，受影響乘客可按電郵通知或使用以下連結了解航班改期的詳情或退票： https://irop.hkexpress.com/zh-hant-hk/irop/login

由於天氣狀況不穩定，UO建議於2026年6月1日至3日期間往返香港及沖繩的旅客定期查閱電郵，並在前往機場前先查看其航班狀況： https://mybooking.hkexpress.com/zh-hk/flight-status 。請於航班出發前三小時抵達機場，以便有足夠時間辦理登機手續。如需協助，請參閱此網頁聯絡客戶聯繫團隊： https://www.hkexpress.com/zh-hk/need-help/customer-care/ （服務時間為星期一至日香港時間早上8時至晚上8時）。

香港航空4班往來香港至沖繩

香港航空Hong Kong Airlines（HX）表示，受颱風薔薇影響，以下航班已改期：

航班編號：HX676

航線：香港至沖繩

更改後航班編號：HX676D

起飛時間*：6月2日 13:20

 

航班編號：HX679

航線：沖繩至香港

更改後航班編號：HX679D

起飛時間*：6月2日 18:10

 

航班編號：HX658

航線：香港至沖繩

更改後航班編號：HX658D

起飛時間*：6月2日 15:50

 

航班編號：HX659

航線：沖繩至香港

更改後航班編號：HX659D

起飛時間*：6月2日 20:40

*當地時間

港航指，已豁免受影響航班之重新訂位/更改航點/退票的手續費用，此措施僅適用於已獲取確認機位之機票。乘客可透過網站「特別票務安排」提交申請。經由旅行社訂票或旅行團乘客，請聯繫相關旅行社查詢票務事宜。

旅客前往機場前，請於香港航空網站查看「航班狀態」，或於起飛時間4小時前，註冊「航班提示」服務，以短訊/電郵接收航班狀態提示，亦可使用官網「在線諮詢」服務，或「聯繫我們」電話查詢。

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