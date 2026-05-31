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天氣︱天文台料本周中期再熱過！周三酷熱「重上」34°C 廣闊低壓槽周末靠近驟雨增多

社會
更新時間：13:02 2026-05-31 HKT
發佈時間：06:49 2026-05-31 HKT

一股偏東氣流正影響廣東東部沿岸。天文台今日（31日）預料，偏東氣流會在明日逐漸被偏南氣流取代，未來數日部分時間有陽光日間酷熱，周三（6月3日）最高氣溫重上34°C。一道廣闊低壓槽會在本周後期靠近南海北部及華南沿岸，驟雨逐漸增多，周六（6月6日）天氣大致多雲，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴，氣溫介乎28°C至32°C。

在正午十二時，颱風薔薇集結在沖繩島以南約530公里，預料向北或西北偏北移動，時速約14公里，移向琉球群島一帶。

下午短暫時間有陽光及炎熱

天文台預測下午及今晚天氣大致多雲，局部地區有驟雨及雷暴，下午短暫時間有陽光及炎熱，氣溫介乎28°C至32°C，和緩東至東南風。

根據天文台九天天氣預報，現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在明日（6月1日）逐漸被偏南氣流取代，本周初至中期廣東地區天氣酷熱，而高溫觸發的驟雨亦會影響該區。

周三日間酷熱 最高氣溫重上34°C

明日天氣大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，日間部分時間有陽光及酷熱，氣溫介乎28°C至33°C；周二（6月2日）部分時間有陽光，日間酷熱，氣溫介乎28°C至33°C，稍後局部地區有驟雨；而周三（6月3日）天氣大致天晴，日間酷熱，最高氣溫更會重上34°C。

周六有幾陣驟雨及雷暴

天文台預料一道廣闊低壓槽會在本周中期為南海中部帶來不穩定天氣，並會在本周後期靠近南海北部及華南沿岸，該區驟雨逐漸增多，周六（6月6日）天氣大致多雲，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴，氣溫介乎28°C至32°C。此外，熱帶氣旋薔薇會在未來一兩日橫過琉球群島一帶，隨後大致移向日本以南海域。

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