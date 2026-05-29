前記協主席陳朗昇阻差辦公罪成囚5天 上訴遭駁回即時入獄5天

香港記者協會前主席陳朗昇2022年9月在旺角麥花臣場館採訪朗屏邨業主大會，拒應警員要求出示身份證，經審訊後被裁定阻差辦公罪成，被判囚5天。陳不服定罪及刑罰提出上訴，暫委法官王詩麗今宣讀判詞，駁回上訴及維持原判，陳須即時服刑。代表大律師指陳擬上訴至終院，王官指示下周一中午前提交上訴申請及存檔動議通知書。

官：條例清楚賦權警察可截停並檢查身份證

王官今宣讀裁決結果後頒下判詞，當中引述上訴方提出的上訴理由：《警隊條例》第54條只賦予了警察截停有關人士的權力，但沒有授權警察要求該名人士出示身份證以供查閱，查閱身份證的權力須基於《公安條例》第49條或《入境條例》第17C(2)條，而案中沒有相關基礎讓涉案女警行使相關條例的權力，故非「正當」執行職務。

王官並不同意上訴方的論點，指《警隊條例》有列明警察可「截停該人以要求他出示身分證明文件供該警務人員查閱」，語句連貫及絕不含糊，無論如何解讀都是清楚賦權警察可截停並檢查該人的身份證。

原本保釋在外的陳朗昇上訴駁回，須即時入獄。葉偉豪攝

陳朗昇開庭前表示有心理準備「輸咗要入去（服刑）」。葉偉豪攝

王官又指，假如條文真的如同上訴方所指，只是為了讓警察可截停有關人士，以便行使《公安條例》或《入境條例》下的權力，條文大可明確列出，上訴方說法等同將沒有出現的字詞硬生生地塞進條文內。

女警基於陳行為裝束生疑截查身份證非不合理

上訴方又提出，警察如要行使《警隊條例》的權力，必須是「發現任何人行動可疑」。王官指，這與《公安條例》或《入境條例》的啟動門檻截然不同，如果上訴方說法屬正確，警察截停嫌疑人後便要再滿足另外兩條條例的要求，方可查閱身份證。那該《警隊條例》的條文便毋須存在，因為另外兩條條例已賦予查閱嫌疑人的身份證的權力，而查閱身份也不可能在沒有截停該人的情況下進行。

判詞續指，案發當日警方預計涉案場館可能出現混亂，涉案女警基於陳朗昇及其友人在附近出現的時間、行為和裝束等，對他產生懷疑並非不合理，因此女警上前查閱陳的身份證實屬合情合理。

陳其後行為與態度足夠原審定罪

此外，王官注意到，由女警截查陳朗昇至拘捕為止，歷時約2分17秒，而陳取出裝載身份證的銀色卡套只有約31秒。過程中，陳一直手持卡套及揮動，並重複問在場警員「你守邊度？」，並沒有出示其身份證或交給警員查閱，在場警員根本無從得知卡套內是否載有陳的身份證。

陳的一連串行為增加了女警履行職責的困難，考慮到他發問次數、態度、持續時間及反應等，王官認為原審裁判官有充分證據裁定陳是故意阻撓女警，而上訴方稱當時陳的意圖是配合警方，此說法更是牽強，並與證據不符。

陳當日言語行為粗魯具挑釁性增衝突風險

刑期上訴方面，上訴方提出即時監禁5天是刑罰過重。王官指出，女警案發時並無作出任何挑釁行為，但陳的言語和行為粗魯及有挑釁性，情緒更是激動，即使友人勸他冷靜，他亦置若罔聞。

再者，事發於公眾地方，該等對峙可能激化現場氣氛，增加發生衝突的風險。如原審裁判官所裁定，考慮到當時社會環境情況，在香港公眾地方守秩序是重要及可貴，陳蓄意阻撓女警執行職務，案情有其嚴重之處。案例亦指出，警員在依法執行職務時是法治與秩序的象徵，必須受到尊重及保障，而警員的職責艱難，市民有一定責任去配合。

缺乏真誠悔意不適合判社服令或緩刑且5天監禁非過重

王官認為，原審裁判官因陳朗昇缺乏真誠悔意而沒有索取社會服務令報告，並沒有犯法律錯誤，因為真誠悔意是接受社會服務令的先決條件，加上控罪是例外罪行，故緩刑不適用，原審裁判官只能判處監禁，而5天刑期亦非明顯過重。王官最終駁回陳朗昇的定罪及刑期上訴，原本保釋在外的陳須即時入獄。

裁決後，上訴方代表大律師關文渭表示擬上訴至終審法院，並打算存檔動議通知書及向法庭申請證明書；但並無任何保釋申請。王官指示上訴方在星期一中午前存檔通知書，待雙方存檔陳詞後，料將開庭進行聆訊。

陳朗昇裁決前在法院外受訪，坦言「心情忐忑、複雜」，但亦表示已有心理準備「輸咗要入去（服刑）」，並已換上膠框眼鏡。陳又重申當日只是到場工作，如果上訴失敗，他會感到失望和不開心，「對我個人嚟講都幾大諷刺」。另外，他亦希望日後再沒有傳媒因為採訪時被警察截查，而惹到官非。

45歲陳朗昇於2023年被裁定1項阻撓在正當執行職務的警員罪成，指他於2022年9月7日在旺角麥花臣場館外，故意阻撓在正當執行職務的女警26781。

案件編號：HCMA468/2023

法庭記者：王仁昌