Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2前保險代理否認以虛假保單騙取佣金 保單申請人供稱無授權任何人簽署

社會
更新時間：13:44 2026-05-28 HKT
發佈時間：13:44 2026-05-28 HKT

2名前保險代理涉嫌訛稱2份保單申請的內容為真，從而騙取保險公司的佣金及花紅。兩人否認2項欺詐罪，今於東區裁判法院開審。涉案保單的申請人供稱，為幫朋友「追Quota」故提供個人資料，但他無授權任何人在申請表上簽署。案件下午續審。

首被告交兩份保單申請收13萬佣金花紅

被告依次為33歲女子陳綺薇和30歲男子黃俊輝，兩人被控於2023年3月某日至同年5月25日期間，包括首尾兩日，在香港藉作欺騙，即分別向富通保險有限公司虛假地表示2份保單的保險申請表連同有關證明文件為真確，並意圖詐騙而誘使該富通保險有限公司批准該申請，和發放按該富通保險有限公司政策計算的佣金和獎金。

承認事實指，2名被告於2022年註冊結婚。富通保險有限公司要求代理人必須會見保單申請人，了解對方的財務狀況、解釋保險計劃細節等。代理人必須親自見證申請人簽署，富通嚴禁虛假簽署、誤導或以優惠誘導申請人。富通收到保費後，會向代理人發放佣金及花紅等。

證人潘永傑（白衣）稱無授權任何人於保單上簽署。何君健攝
證人潘永傑（白衣）稱無授權任何人於保單上簽署。何君健攝

富通於2023年3月23日透過被告陳綺薇的網上代理人帳戶，收到一位名叫潘永傑人士的人壽保險和危疾保險申請。申請表中潘的職業列為利嘉閣物業營業員，月入4.8萬元。富通在收到保費後，2份保單正式生效，富通於同年5月共向陳發出逾13萬元佣金及花紅。

涉案保單申請人稱無交保費無簽名

其後因富通未有收到續保費用，涉案2份保單失效。富通於2024年8月向被告陳綺薇追討佣金，惟陳沒有歸還。

案發時任職利嘉閣地產代理的潘永傑（音譯）供稱，他於2018年在蘭桂坊的酒吧結識被告黃俊輝，二人偶爾一起喝酒。潘指黃於2023年3月聯絡，表示「要追Quota」，及「送一份醫療單」予潘，故潘答應並提供身份證及地址等個人資料。

潘不記得2名被告曾否向他解釋保單內容，他無就涉案2份保單支付過保費。潘指2份保單上的申請人簽署均不屬於他本人，而申請表上的月薪4.8萬元亦不是他當時的真實收入。潘知道有一份醫療保險，但不知道另一份保單。

案件編號：ESCC208/2026
法庭記者：雷璟怡

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
公務員加薪｜公務員薪酬趨勢淨指標出爐 高層加4.12% 中層加2.64% 低層加1.17%
政情
4小時前
Driscoll's藍莓大爭議！相似包裝產地不同 官方拆解玄機：高質靚貨認住呢字？
Driscoll&#039;s藍莓大爭議！相似包裝產地不同 官方拆解玄機：高質靚貨認住呢行字？
飲食
19小時前
鍾鎮濤大仔鍾嘉浚突宣布離港 貼維港相嘆一切陌生令人疲憊：是時候開啟一段新的旅程
鍾鎮濤大仔鍾嘉浚突宣布離港 貼維港相嘆一切陌生令人疲憊：是時候開啟一段新的旅程
影視圈
16小時前
90年代小生何寶生棄百億身家出家真相曝光 林韋辰代友平反爛賭傳聞 苦等多年未剃度全因這牽掛
90年代小生何寶生棄百億身家出家真相曝光 林韋辰代友平反爛賭傳聞 苦等多年未剃度全因這牽掛
影視圈
5小時前
旅行團風光不再？逼爆照揭三大不敗神話引熱議：後生仔都爭住報？｜Juicy叮
旅行團風光不再？逼爆照揭三大不敗神話引熱議：後生仔都爭住報？｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-27 13:36 HKT
炎熱天氣｜短暫外出要關冷氣嗎？專家教最佳開關時機省錢又省電 附3類降溫神器使用攻略
炎熱天氣｜短暫外出要關冷氣嗎？專家教最佳開關時機省錢又省電 附3類降溫神器使用攻略
食用安全
7小時前
袁詠儀港姐冠軍淪為無戲可拍 自爆因張兆輝得罪電視台高層 年輕霸道傳鬧王晶得罪成龍
袁詠儀港姐冠軍淪為無戲可拍 自爆因張兆輝得罪電視台高層 年輕霸道傳鬧王晶得罪成龍
影視圈
15小時前
凱柏峰外貎。資料圖片
珍惜生命｜將軍澳男住客飛墮天井 當場氣絕
突發
7小時前
胡慧中偕女拍片「何志平」現身？ 200磅何嘉珍被讚五官似洪欣 童年慘遭霸凌匿廁所食飯
胡慧中偕女拍片「何志平」現身？ 200磅何嘉珍被讚五官似洪欣 童年慘遭霸凌匿廁所食飯
影視圈
19小時前
風扇仔「大戶」試伏報告！港男深水埗喪買20把實測：竟得一款封神？好用全靠這兩點｜Juicy叮
風扇仔「大戶」試伏報告！港男深水埗喪買20把實測：竟得一款封神？好用全靠這兩點｜Juicy叮
時事熱話
3小時前