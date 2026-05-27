患戀童癖補習老師要7歲男童口交吞精 官斥嚴重違誠信判監54個月

補習老師在8個月期間為7歲男童上門補習時，以「訓練」為由要求男童為他口交及吞精，期間更以口罩將男童蒙眼。補習老師早前承認9項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪，法官譚思樂今在荃灣裁判法院（暫區域法院）斥被告與男童存在14年的年齡差距，被告身為男童的補習老師卻嚴重違反誠信，對男童及其家人造成傷害，本案亦非單一事件，其犯案行為逐步加劇，報告更顯示被告患戀童癖，其重犯機會高，終判處被告監禁54個月，譚官在判刑後勸喻被告要遠離誘惑，不要再重蹈覆轍，冀望被告「上了一堂課」。

對年輕14載補習男生下手嚴重違反誠信

譚官判刑時指，儘管本案沒有索取男童的創傷報告，惟不能低估男童面對性侵犯時造成的心理創傷，由於孩童在面對此類情況時會感到尷尬，因而不願與老師及家長投訴，導致此類罪行難以偵測，而孩童亦較容易信任他人，故法庭更要保護社會上的無辜孩童遠離性侵犯，因而須採納更高的量刑起點。譚官直斥，被告與男童存在14年的年齡差距，男童的雙親信任被告，將男童交由被告看顧及補習，惟被告身為男童的補習老師，卻嚴重違反誠信，對男童及其家人造成傷害。

患戀童癖有同類性質案底重犯機會高

譚官續斥，本案亦非單一事件，被告在多個月內持續犯案，其行為逐步加劇，由手淫演變至在口內射精，儘管被告沒有使用武力，惟男童的年紀尚輕，不須使用武力已足以令男童屈服。再加上被告要求男童替其口交，並在男童口內射精時，被告沒有使用任何安全措施。譚官引述心理報告指，被告患戀童癖，其重犯機會高，干犯本案前已有3項與本案性質類同的定罪紀錄，而被告在男童家中犯案，住所本應是男童感覺安全的地方，故須就本案作加刑，終判處被告監禁54個月，譚官在判刑後勸喻被告要遠離誘惑，不要再重蹈覆轍，冀望被告「上了一堂課」（hope you finally learn his lesson)，並指法庭已盡力防止社會受到傷害。

求情指高估自制能力卻低估後果

譚官引述辯方求情指，被告高估了自己的自制能力，亦低估了事件帶來的後果，被告明白本案非單一事件，案發時身為補習老師，卻持續地對男童進行侵犯行為，屬違反誠信，惟被告沒有在過程中製作色情物品及拍攝影像等，望法庭念其及時認罪而輕判。

8個月內持續於上門補習期間非禮男童

24歲被告吳天宇，原被控13項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪，他早前承認其中9罪，餘下4罪則存檔法庭。控罪指被告在2023年8月9日至2024年4月10日，9次於九龍城某單位內非禮年齡16歲以下的男童X。

初起要求手淫繼而要求口交吞精

案情指，被告自2023年8月起上門為7歲男童X補習，而X的父母均在外工作，只有家傭在家。被告於8月9日與X在房間上課時，被告要求X坐在他對面，被告隨後拿出自備的口罩，並戴在X的雙眼上，繼而要求X為他手淫，X依從。及至2024年3月，被告同樣用口罩遮蓋X的雙眼，要求X跪低為他口交，被告射精後叫X張開口，指示X吞下。

男童母親獲知事件後裝設閉路電視揭發事件

X對被要求吞下精液的事感到嘔心，並覺液體有味，遂將事件告知母親，惟其母不確認事件是否屬實，故未有即時報警。被告其後繼續向X施淫，X再將事件告知父親，X的雙親其後在房間設置閉路電視，以監察被告行為，終揭發被告要求X口交及吞精，影片顯示被告犯案時間約18分鐘。在2024年4月中旬，被告被警方拘捕後承認犯案，同意其行為沒有得到X的同意，並指當X不服從他時，便會聲稱這是一種訓練。警員更在他身上搜出2個口罩。

案件編號：DCCC967/2024

法庭記者：黃巧兒