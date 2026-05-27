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持鎅刀指嚇攜嬰母入屋圖強姦 六旬漢認嚴重入屋犯法等罪囚9年

社會
更新時間：14:01 2026-05-27 HKT
發佈時間：14:01 2026-05-27 HKT

67歲無業漢前年7月尾隨一名推嬰兒車的年輕女子到其住所，以鎅刀脅持女子進屋後，在屋內非禮該女子及企圖強姦她。女子擔心嬰兒安危，不敢大聲呼救，只能悄悄致電母親，最終母親前來相救才脫險。涉案無業漢承認嚴重入屋犯法及企圖強姦等5罪，法官杜麗冰今於高等法院判刑時，指案情嚴重，女事主事後焦慮及性方面出現障礙，被告為着一己私欲犯案，令女事主蒙羞及留下創傷，須判處阻嚇性刑罰，終判囚9年。

持鎅刀指嚇婦人入屋「想開心下」

被告梁錦華今承認嚴重入屋犯法、猥褻侵犯、企圖強姦及2項襲擊致造成身體傷害罪。庭上透露，被告他過去有11次案底，包括兩次與16歲以下女童非法性交、及兩次襲擊案底。

案情指，2024年7月5日下午，26歲女事主X推着嬰兒車返回葵涌住所，卻未有注意到被告一路尾隨。在X推門入屋之際，被告從後問她需否幫忙，X轉身便看到被告用鎅刀指着她，被告稱「無乜嘢，想開心下啫」。X擔心她和孩子的安全，只好讓被告入屋。

事主擔心孩子安危啞忍非禮並暗中致電求救

進入單位後，X因為害怕而不敢大聲呼救。被告其後把鎅刀放在桌上，並用手非禮X的胸部和親吻她。X當時曾嘗試偷偷報警，但她不敢說任何話，所以她悄悄致電母親，及叫被告不要傷害她的孩子，希望母親意識到她在求救。

被告其後問X有否感到興奮，又表示要與X口交。此時X的孩子哭喊，於是她進房餵哺孩子，被告也跟進房間，並非禮X的私處。X當時害怕被告會強姦她及傷害孩子，故不敢反抗，只能再次偷偷致電母親。最終門鐘鈴響起，X才得以離開房間。

母親偕友報案並上門與被告糾纏間遇襲

當日X的母親Y及母親男友Z收到電話後，感到可疑及擔心X安危，兩人立即前往X的住所及在路上報警。兩人按下門鐘後，X前來應門，而被告則已拿回鎅刀及躲在門後。Y和Z入屋後，質問被告是誰，被告自稱X的朋友。兩人嘗試控制被告，而X則搶走被告的鎅刀。

被告當時掙扎，他拉扯Y的頭髮、打她的頭和踢她的小腿，被告又打Z的頭和咬其肩膀。數分鐘後，警方到場及控制被告。

被告被捕及警誡下承認想侵犯X，在警誡錄影會面中，他稱當日帶同鎅刀外出，想找一個身材豐滿的女性及強姦對方，他在菜巿場外看到X，受其吸引及後犯案。

案件編號：HCCC225/2025
法庭記者：王仁昌

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