狗隻入食肆｜已收逾千宗申請 黃家和：對數字感鼓舞 預料6月數字會持續上升

容許狗隻進入食肆的《2026年食物業（修訂）規例》日前生效，截至上周五，食環署收到逾1400宗狗隻進入食肆的申請。香港餐飲聯業協會會長黃家和對申請數字感到鼓舞，認為反映業界期望新措施能帶動餐廳生意，預料申請數字會持續上升。

仍需適應不急於推行下一階段

黃家和今日（25日）在電台節目表示，全港目前有近18,000間食肆，短時間內接獲逾1,400個申請，反映業界對此有實質需求。他坦言，最初曾擔心業界會採取觀望態度而放慢申請步伐，但現時的結果令人鼓舞，顯示不少食肆經營者認為准許狗隻進入能有效帶來生意。他相信到6月期間，申請數字仍會持續上升。

對於首階段1,000個名額是否足夠，黃家和認為，即使抽出首批名額，業界和社會仍需要一段適應期，不需急於推行下一階段。他指出，雖然食環署為經營者及顧客制定的良好作業及行為指引內容全面，但落實時仍可能出現突發或未可預見的情況，業界需要時間觀察。

清晰展示排泄物清潔費免爭拗

針對大眾關注的狗隻排泄物處理問題。黃家和指出，多數狗主對寵物都是照顧有加，餐廳可提供手套等清潔工具協助，根據《狗隻友善食肆良好作業及行為指引》，若由食肆代為清理，餐廳可收取額外費用。

被問及各餐廳收費不一會否引起顧客爭議，黃家和回應指，食環署的指引已涵蓋得相當完善，但由於全港食肆在面積、環境及人流上各有不同，難免在細節上有差異。他強調透明度的重要性，建議食肆必須將自訂的顧客須知、守則及收費條款，清晰展示於餐廳當眼處或其網頁內；此外，食環署的獲批食肆名單網頁亦可列出個別餐廳的守則。

為進一步減少衝突，黃家和建議除了張貼告示外，前線員工在顧客進入餐廳前，應當面提醒顧客有關須知及清楚說明收費。他相信經過一段時間的運作後，大眾及業界都會逐漸習慣。

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