狗隻入食肆︱議員：飲食業界期待很久 拆牆鬆綁便利食客商戶

【狗隻/食肆/業界/梁進/楊振年】對於容許狗隻進入食肆即將實施，代表飲食界的立法會議員梁進表示，業界中不少人對於新措施已經摩拳擦掌，期待很久，因為很多食肆、咖啡店本身亦有不少顧客是狗主，以往卻因未有措施，做生意時要「綁手綁腳」，現時可為雙方「拆牆鬆綁」，便利食客及商戶。展望將來，梁期望政府會謹慎慢慢推行措施，而經營者亦要留意營運細節，待運作暢順，日後便可有更多食肆獲批，推動社會人寵共融。

對運作細節加深了解

梁指，今次簡介會不但解釋了申請條件、如何守規等實際安排，亦有不同相關組織，包括愛護動物協會、商場管理協會、保險業聯會等等，講解其他業界需要關心的事，例如要為員工提供甚麼培訓、保險覆蓋範圍等等，讓業界對條例的實際運作細節有更深認識。

代表飲食界的立法會議員梁進。資料圖片

香港餐飲聯業協會主席楊振年。資料圖片

對於業界有否需要提早做好準備，梁指，若有意申請，「（食肆）買嘅嘢、裝嘅嘢都好簡單，唔會好複雜」，真正需要留意的是餐單、工具等，且要特別注意員工培訓、對狗隻的認知程度，甚至有部分食肆員工可能怕狗，需要時間處理。

香港餐飲聯業協會主席楊振年說，業界對新措施絕對歡迎，認為可以為食客提供更多選擇，亦可為餐飲業帶來更多商機。他坦言，現時本港經營環境困難，本港有不少人飼養寵物，而飼主北上的機會較少，希望可藉新措施開拓更多機遇。目前業界正了解法例，下一步會加強員工培訓、添置相關消毒清潔用品等等。

楊續指，業界仍需了解保險事宜，不過他亦認為，法例上已經講得相當清晰，相信若發生狗咬人等事故，除了狗主需負責任之外，餐廳亦必需遵守條例，例如要求狗隻先綁好狗帶、不准上枱等等。

員工培訓方面，楊表示，部分食肆可能有員工本身有養寵物，了解寵物特性，可安排相關人員處理相關的「寵物區」，但亦會全面加強培訓，例如為員工提供守則，讓他們了解如何處理寵物進店後的清潔、處理吠叫等情況。

至於新措施對生意額的影響，楊振年認為新措施對業界「一定會有幫助」，但即使實施新措施，亦有不少因素會影響生意，例如食肆所處的商場是否寵物友善，或是食肆本身的種類，並非所有餐廳都適合。另外，他亦預計，新安排下，生意好壞也很視乎食肆所在位置，例如西九、寵物友善的區域等等，幫助則會更大。

記者 : 蕭博禧