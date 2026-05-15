狗隻入食肆︱愛協授秘笈：職員應謹記「4個不要」

政府計劃7月放寬狗隻進入食肆，愛護動物協會高級行為支援導師梁雪萍在食環署舉辦的業界簡介會上分享與狗隻相處之道。她說，狗隻會透過面部表情、肢體語言表達情緒，例如放鬆時會瞇眼、微笑、搖擺尾巴，不安時則會耳朵向後及下垂、夾起尾巴等，「很多時當狗狗遇到危險、不舒服時，第一選擇是走開，大家不用太擔心。」

留意狗狗信號 微笑搖尾示好

梁雪萍表示，食肆內有不同聲音、食物氣味，人流出入情況頻繁，對狗隻是個考驗，建議設店內守則及「狗隻友善區域」，「要留意會否很近廚房、吧枱、餐廳出入口、去洗手間的路。員工上菜、收碟時，都要留意狗隻位置。」她續指，攜同狗隻的顧客應遵從食肆指示，留意狗隻是否適應環境，非攜同狗隻顧客應盡量不騷擾食肆內的狗隻，「如果要和狗狗打招呼，要問准主人，也要等狗狗主動靠近。」

香港保險業聯會意外保險公會委員關耀強。

商場管理學會副主席（對內事務）李碧琪。

至於食肆職員，梁雪萍認為應謹記「4個不要」，包括不要自行安撫狗隻，不要待情況變差才介入處理，不要自行制止狗隻打架，以及不要靠近反應激烈的狗隻。正確做法是與狗隻保持適當距離，並交由狗主親自處理。就一些具體情況，她也提出解決方法：「兩隻不認識對方的狗狗在餐廳互相吠叫，可能是很興奮，想交朋友，員工可以請其中一隻狗狗的主人，不如帶狗狗出去走走？或問他可否轉另一張枱，等兩隻狗狗不要見到大家。」

衛生方面，梁雪萍提到，留意到有食肆考慮向狗主提供清潔包，當中包括尿墊、膠袋、消毒劑等，認為是好主意，她建議，食肆可考慮收集附近獸醫診所清單，以備不時之需。她重申，食肆員工有重要角色，希望他們受到相關訓練。如有任何有關員工訓練或顧問服務的查詢，可聯絡愛護動物協會。

涉保險及商場大廈公契等 經營者須了解清楚

容許狗隻進入食肆，牽涉保險及場地管理等事項。保險業界表示，市場已具備為寵物友善食肆提供保障的能力，呼籲有意申請牌照的食肆經營者，盡早聯繫持牌保險中介或保險公司了解，以便核保及獲取精準報價。商場管理學會則指，部分商場大廈受公契限制，不允許狗隻進入物業，提醒食肆經營者向食環署提交申請前，與商場業主及物業管理處詳細溝通。

香港保險業聯會意外保險公會委員關耀強表示，食肆現有的保險產品，主要基於成熟的「公眾責任保險」框架，並針對寵物可能引致的意外、傷害等風險，進行特別調整或附加條款。他預期，有意申請牌照的食肆，需購買基本餐飲保險及「寵物責任擴展」，「毋須重新購買一年保單，可在現有保單上，加上附加保障。」

保費方面，關耀強稱市場競爭很大，相信會屬可負擔水平。他提醒，若要獲得保險保障，食肆必須守法，並參考食環署良好作業及行為指引，制訂及落實適合自身營運環境的守則，「如果有意外發生，做一個良好紀錄，交給保險公司記錄，都會得到適當處理。」

部分植物如杜鵑對狗隻有害

商場管理學會副主席（對內事務）李碧琪表示，食肆經營者向食環署提交申請前，應與商場業主及物業管理處詳細溝通，「原因是部分商場受限於大廈公契，而不能允許狗隻進入物業。如果是這樣，他們並不適用。」她又提醒部分植物如鬱金香、杜鵑花等，或影響狗隻健康，漁護署網站有提供常見有害植物列表，食肆可作為參考標準。

記者: 蕭博禧

攝影: 盧江球