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律師會辦兩會分享會 助法商界把握「十五五」規劃重點 尋國家高質量發展新定位

社會
更新時間：12:33 2026-05-22 HKT
發佈時間：12:33 2026-05-22 HKT

今年全國「兩會」審議通過政府工作報告及「十五五」規劃相關決議，為國家及香港未來發展確立了清晰方向。隨着國家推進高質量發展和高水平對外開放，香港法商界如何更好把握當中的機遇，成為備受關注的重要課題。在此背景下，香港律師會延續過往安排，於5月21日主辦「2026年全國『兩會』對香港法商界的啟示分享會」，希望透過嘉賓的深入分享與交流，幫助業界更全面把握兩會精神和「十五五」規劃重點，並探討香港法商界如何發揮自身優勢，更積極融入國家發展大局，開拓新一輪機遇。

分享會吸引逾200名會員報名參與 反應踴躍

分享會邀請了港區全國政協委員、立法會議員（選舉委員會）及律師會前會長蘇紹聰、港區全國政協委員及律師會前會長彭韻僖，以及港區全國人大代表、立法會法律界議員陳曉峰擔任主講嘉賓，並由會長湯文龍主持。分享會吸引逾200名會員報名參與，反應踴躍。

湯文龍：法治是最好的營商環境

湯文龍在開場致辭時表示，「法治是最好的營商環境」，強調法律制度在保障市場秩序、促進經濟發展及支援跨境合作方面的基礎性作用。他指出，在國家發展新階段，法律界應主動理解政策方向，把握「十五五」規劃帶來的發展機遇，積極參與其中，發揮專業價值，為國家高質量發展貢獻力量。

嘉賓從不同角度分享對今年兩會及「十五五」規劃觀察與啟示

三位嘉賓分別從不同角度分享對今年兩會及「十五五」規劃的觀察與啟示。彭韻僖聚焦國家發展藍圖下香港的定位，並探討香港如何發揮法治優勢，在民生改善及國際規則建設中尋找新契機。蘇紹聰則從法律專業角度，分析「十五五」規劃及《國家發展規劃法》為香港法律界帶來的制度性機遇，以及數碼轉型、北部都會區等重點發展方向所衍生的專業空間；陳曉峰則結合其作為港區全國人大代表的第一身體會，闡述在國家經濟重點、新興產業發展與科技變革趨勢下，香港法律界如何積極開拓新業務、提升專業競爭力，更深度融入國家發展大局。

爐邊對談環節同樣內容豐富，講者圍繞多項與國家發展及香港法律界息息相關的重點議題深入交流，包括「一帶一路」建設與企業「走出去」戰略、「構建大宗商品交易生態圈」、國際調解院發展，以及以航空航天等前沿產業為代表的「新質生產力」等，探討香港法商界如何發揮獨特優勢，在新格局下主動作為，把握高質量發展帶來的新契機。

國家發展藍圖清晰，香港法商界機遇處處。律師會將繼續與業界同行，深化對國家政策方向的理解，發揮香港法治和專業服務優勢，攜手開拓新領域、把握新機遇、展現新擔當。

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