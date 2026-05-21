本港4月通脹率按年上升1.7% 水電燃氣價格升幅最高

政府統計處今日（21日）公布2026年4月份消費物價指數。本港4月整體消費物價按年上升1.7%。各類別中，以電力、燃氣及水價格升幅最高，達5.5%。政府預期受國際油價高企影響，燃料相關項目的價格傳導效應將持續，整體通脹料維持溫和。

整體通脹溫和 基本通脹率維持1.6%

政府統計處公布2026年4月份的消費物價指數。數據顯示，整體消費物價按年上升1.7%，升幅與3月份相同。若剔除所有政府一次性紓困措施的影響，4月份基本通脹率為1.6%，同樣與上月持平。經季節性調整的綜合消費物價指數，截至4月止的三個月平均每月變動率為0.0%；截至本年3月止的三個月的相應變動率為0.2%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的變動率均為0.1%

從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數於4月份按年分別上升1.6%、1.8%及1.7%。剔除政府紓困措施的影響後，相關指數的升幅則分別為1.4%、1.7%及1.6%。

政府發言人表示，4月基本綜合消費物價指數按年上升1.6%，與上月相同。燃料相關項目的價格進一步加快上升，但其他主要組成項目的價格壓力受控，令整體通脹得以維持溫和。資料圖片

水電燃氣升勢顯著 耐用品價格回落

在各類消費物價指數組成項目中，多個類別於4月份錄得按年升幅。當中以「電力、燃氣及水」的價格升幅最為顯著，按年上升5.5%；其次為「雜項服務」及「交通」，分別錄得4.5%及4.3%的升幅。「雜項物品」及「煙酒」亦分別上升2.6%及2.3%。至於與市民生活息息相關的「住屋」、「外出用膳及外賣」及「基本食品」，則分別錄得1.0%、0.8%及0.5%的溫和升幅。

另一方面，部分商品類別的價格有所下跌，其中「耐用物品」按年下跌1.9%，而「衣履」亦微跌0.3%。

國際油價高企料左右未來通脹走勢

政府發言人表示，4月基本綜合消費物價指數按年上升1.6%，與上月相同。燃料相關項目的價格進一步加快上升，但其他主要組成項目的價格壓力受控，令整體通脹得以維持溫和。

展望將來，由於國際油價仍然高企，相應對消費物價內各個與燃料相關項目的傳導效應料將在未來數月持續。最終的影響將取決於中東局勢的走向。不過，來自其他方面的價格壓力普遍受控，這應有助減輕整體通脹的潛在上升壓力。政府會繼續密切監察發展，並會視乎情況採取進一步應對行動，以維持價格穩定。

