支聯會顛覆案 鄒幸彤親自結案陳詞

已解散的支聯會、前正副主席李卓人、何俊仁和鄒幸彤被控煽動他人顛覆國家政權罪。鄒幸彤今早於西九龍法院結案陳詞指事實不受爭議，被告不否認個人言行，沒有辯稱口不對心、大事化小或保持距離，眾被告完全擁抱控方指稱犯罪的行為，一切要求均以證據方式鋪陳出來，至於當中用上何等字眼描述只是旁支末節。

案件由《香港國安法》指定法官李運騰、陳仲衡及黎婉姫主審。控方由律政司副刑事檢控專員黎嘉誼及助理刑事檢控專員張卓勤等代表；辯方由破產管理署委任資深大律師林芷瑩代表支聯會，大律師沈士文代表李卓人，鄒幸彤親自行事。

鄒幸彤認為法庭要裁定的是法律禁止何事保障何事、被告要結束甚麼狀況而憲法又確立了甚麼制度、法律有否保障中共永久執政及禁止人民推動轉型。鄒幸彤指被告主張要結束權力不受限制的狀態，法庭無法將「結束一黨專政」打成犯罪同時宣稱守護法治。

案件由《香港國安法》指定法官李運騰、陳仲衡及黎婉姫主審。

李卓人。資料圖片

何俊仁審訊前認罪。資料圖片

鄒幸彤。資料圖片

鄒幸彤指中國憲法沒有給予實權中國共產黨，控方指中國共產黨領導一切說法並非原創，是由國家所創，正正反映國家實際上領導一切的現實政治權力歸屬，控方說法乃基於政治，而非法律。鄒幸彤揚言即使如今成功修憲，在中國憲法中刪去中國共產黨領導的相關條文，也無改現實中中國共產黨會繼續領導政治體制。

4名被告依次為香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）、李卓人、何俊仁及鄒幸彤，同被控於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段（即結束中國共產黨領導，違反中華人民共和國憲法（特別是第一條和序言）），旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。何俊仁開審前認罪。

案件編號：HCCC155/2022

法庭記者：陳子豪