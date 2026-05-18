4男認參與理大暴動 求情指有被告遭騙到緬甸園區受虐待

2019年11月理大發生暴動，示威者佔據理大後向警方防線投擲硬物、汽油彈和射箭等，事件至近月底才平息。警方於2024年再拘捕4男及落案起訴暴動罪，4人今於區域法院認罪，案情指他們曾在理大內用水馬堵路或從實驗室拿走容器等，其中1人的指紋更在汽油彈上被發現。辯方求情指被告生活在這6年間有重大變化，有人在宏福火災中做義工，有人與神父拍片告誡他人勿犯事，更有人曾被騙到緬甸園區，遭受虐待及一度確診創傷後遺症。法官李俊文押後案件至6月8日判刑，期間各被告須還押。

示威者佔據理大進行暴動行為後走出校園投降

被告為24歲學生張頌堯、29歲張展銘、22歲地盤工人陳俊僖、33歲前教師陳沅銘，4人承認於2019年11月14日至20日在理工大學連同其他人參與暴動。另外，同案被告黎駿杰於2024年10月缺席聆訊，法庭已發出拘捕令。

案情指，2019年11月11日起大量示威者響應「三罷」，有示威者集結及佔據理大校園逾100萬平方尺範圍，並有組織地進行不同的暴動活動，包括破壞閉路電視鏡頭等設施、製造汽油彈和彈叉等武器、從實驗室中取走化學材料、練習射箭和投擲汽油彈等、用障礙物堵塞理大出入口，以及附近一帶主要幹道。

示威者與警方防線發生激烈衝突，他們向警方投擲汽油彈、縱火、射箭及投擲磚塊。警方在11月17日封鎖理大後，衝突進一步升級，示威者架設路障和傘陣等與警方對峙，亦有人向暢運道一輛裝甲警車投擲汽油彈，導致警車起火。自警方封鎖理大後，示威者行動模式由激烈衝突轉為企圖破壞警方部署，以試圖逃出理大；同年11月20日至26日期間，理大暴動開始平息，多群示威者走出校園向警方投降。

遺下大量武器包括自製汽油彈等

同年11月28日，警方進入理大調查，發現大量武器，包括自製汽油彈、鐵鎚、鐵支、劍和弓箭等。理大內嚴重損毀，維修成本約3億元。理大附近設施亦有損毀，海底隧道20個收費亭全部被燒毀或損壞，其行政大樓的大部分設施及財產也受損。

事件中共有4名警員在警方受傷，傷勢包括手指肌腱斷裂和面部紅腫，當中一名高級警長的腿部更被一支約30吋長的箭矢射中。

被告遭CCTV拍到有份於理大參與暴動

案發時，閉路電視拍攝到4名被告在理大內參與暴動。張頌堯在11月14日與其他身分不詳的示威者用水馬堵塞連接行人天橋附近的樓梯；張展銘和陳俊僖在11月17日與其他人進出實驗室，並取走一些瓶裝容器，當時陳俊僖的腰間掛有鐵錘，後來警方進入理大調查時檢獲一個汽油彈，並在其膠紙黏貼面上發現陳俊僖的指紋；陳沅銘則於11月18日兩度進入實驗室內取走一些瓶子。

4名被告於11月19日在理大附近或走出理大時被捕，至2024年6月26日再被捕，警誡下均保持緘默。

有被告稱與神父拍YouTube告誡他人勿犯事

辯方求情時，提到案件至今相隔6年半，而張頌堯和陳俊僖案發時不足21歲，如果案件較早處理，兩人可能會有其他判刑選項，雖無意指出控方有不合理延誤，但仍懇請法庭判刑時把這段等候的日子考慮在內。

辯方指，張頌堯案發沒有裝備和武器，而他被捕後曾獲釋和取回保釋金，家人安排他出國讀書，但返港後再次被捕。辯方又呈上一封由神父所撰寫的求情信，並指張頌堯與神父一起拍攝了YouTube，告誡他人切勿犯事。

有被告於宏福火災後參與義工工作

張展銘在案發後生活出現了重大轉變，他由當年一名學徒，到現在開立了汽車美容公司。辯方更呈上其母親求情信，指張展銘在宏福火災事件後，有參與相關義工工作。惟他在本案後有毒品相關案底。

陳俊僖案發時年僅16歲，他現在已婚及育有一女，他為自己當年所做的事感到後悔。辯方另強調，雖然汽油彈上的膠紙被發現陳俊僖的指紋，但無足夠證據證明他曾投擲或製造該汽油彈。

辯方稱陳沅銘曾被騙到緬甸KK園區遭受虐待

陳沅銘在案發後曾干犯販運危險藥物罪，被判囚18年5月及正在服刑當中。辯方今引述一份心理專家報告，指被告曾向專家表示憂慮出獄後再出現創傷後遺症，而且被告亦曾在公立醫院確診創傷後遺症和接受治療。

辯方指陳沅銘曾與朋友前往泰國清邁，及後被人騙到緬甸的詐騙中心園區，並在內遭到虐待，後來家人收到陳沅銘遭虐待的片段，家人交贖金後他才得以回港，他回港後亦有報警。辯方亦把上述影片呈堂，指因為園區與監獄有共同點，陳沅銘服刑期間更加難受。

案件編號：DCCC868/2024

法庭記者：王仁昌