狗隻入食肆︱明早10時起接受食肆申請 至6月8日結束（附申請須知及網上申請連結）

食環署將於明日（18日）開始接受食肆提交容許狗隻進入的申請，預計在7月內開始容許狗隻進入獲准的食肆。食肆如欲申請容許狗隻進入，可於明日早上10時起，透過食環署專題網頁以電子方式提交申請。申請期將於6月8日結束。

首輪申請預計六月中旬批出

首階段設有不多於1000個名額，如申請數目多於1000，食環署會抽籤分配名額。基於安全考慮，食環署不會接受火鍋店和烤肉店（包括鐵板燒、韓式燒烤等）申請；食肆面積亦必須大於20平方米。除上述限制外，所有持有正式牌照的食肆均可申請讓狗隻進入。

首輪申請預計於6月中旬批出。為讓業界有充足時間做好營運準備，食環署將於7月指定日期起，容許狗隻進入獲批准的食肆，具體日期會於稍後公布。在該日期前，任何人都不可攜狗隻進入食肆（導盲犬及工作犬除外）。

食環署為協助飲食業界及早掌握申請要求，並為即將推行的計劃作好準備，上周一（11日）至周三（13日）已舉辦了3場業界簡介會，共有超過360名飲食業界人士出席，並吸引逾4600人次透過食環署 Facebook 專頁即場收看直播，反應踴躍。

5.28舉辦第四場業界簡介會

署方將於5月28日舉辦第四場業界簡介會，未能親身出席的食肆經營者及其他有興趣人士，亦可於簡介會當日下午2時30分至5時，透過食環署Facebook專頁即場收看直播。簡介會片段稍後亦會上載至食環署專題網頁。

食環署已設立兩條申請熱線（2867 5912或2867 2836），業界如對申請事宜有任何疑問，可於星期一至五（公眾假期除外），早上9時至下午5時致電查詢。

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