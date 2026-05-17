Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

狗隻入食肆︱明早10時起接受食肆申請 至6月8日結束（附申請須知及網上申請連結）

社會
更新時間：16:11 2026-05-17 HKT
發佈時間：16:11 2026-05-17 HKT

食環署將於明日（18日）開始接受食肆提交容許狗隻進入的申請，預計在7月內開始容許狗隻進入獲准的食肆。食肆如欲申請容許狗隻進入，可於明日早上10時起，透過食環署專題網頁以電子方式提交申請。申請期將於6月8日結束。

首輪申請預計六月中旬批出

首階段設有不多於1000個名額，如申請數目多於1000，食環署會抽籤分配名額。基於安全考慮，食環署不會接受火鍋店和烤肉店（包括鐵板燒、韓式燒烤等）申請；食肆面積亦必須大於20平方米。除上述限制外，所有持有正式牌照的食肆均可申請讓狗隻進入。

首輪申請預計於6月中旬批出。為讓業界有充足時間做好營運準備，食環署將於7月指定日期起，容許狗隻進入獲批准的食肆，具體日期會於稍後公布。在該日期前，任何人都不可攜狗隻進入食肆（導盲犬及工作犬除外）。

食環署為協助飲食業界及早掌握申請要求，並為即將推行的計劃作好準備，上周一（11日）至周三（13日）已舉辦了3場業界簡介會，共有超過360名飲食業界人士出席，並吸引逾4600人次透過食環署 Facebook 專頁即場收看直播，反應踴躍。

5.28舉辦第四場業界簡介會

署方將於5月28日舉辦第四場業界簡介會，未能親身出席的食肆經營者及其他有興趣人士，亦可於簡介會當日下午2時30分至5時，透過食環署Facebook專頁即場收看直播。簡介會片段稍後亦會上載至食環署專題網頁。

食環署已設立兩條申請熱線（2867 5912或2867 2836），業界如對申請事宜有任何疑問，可於星期一至五（公眾假期除外），早上9時至下午5時致電查詢。

相關新聞：

狗隻入食肆︱食環署 : 5.18開始接受食肆申請 料7月內允狗隻進入

狗隻入食肆︱議員普遍支持惟憂執行細節不清 倡強制驗牌、訂空間標準

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
旺角中心開業20年老店光榮結業！清貨全場$10/件 網民慨歎︰睇住旺中變成咁好唏噓
旺角中心開業20年老店光榮結業！清貨全場$10/件 網民慨歎︰睇住旺中變成咁好唏噓
時尚購物
7小時前
佘詩曼認曾拒收戒指令舊聞變熱話 男星曾高調求婚？ 一原因拒入豪門 網民：好彩冇嫁
佘詩曼認曾拒收戒指令舊聞變熱話 男星曾高調求婚？ 一原因拒入豪門 網民：好彩冇嫁
影視圈
7小時前
長者群組熱議生果金、長生津「雙糧」即將發放？最多獲派$8,690 即睇3大注意事項免被DQ
長者群組熱議生果金、長生津「雙糧」即將發放？最多獲派$8,690 即睇3大注意事項免被DQ
生活百科
2026-05-15 19:07 HKT
優質顧客服務大獎頒獎典禮暨26周年誌慶圓滿舉行 High Tech與High Touch深度融合 AI賦能客服新世代
企業資訊
2026-05-16 10:00 HKT
國宴列席馬斯克及庫克中間 「玻璃女王」周群飛作風低調 工廠妹創出2000億王國
國宴列席馬斯克及庫克中間 「玻璃女王」周群飛作風低調 工廠妹創出2000億王國
商業創科
22小時前
港人夫婦移居深圳黃貝嶺 慳錢用直通巴分4次「螞蟻搬家」！分享2原因選擇月租¥7,500 Service Apartment
港人夫婦移居深圳黃貝嶺 慳錢用直通巴分4次「螞蟻搬家」！分享2原因選擇月租¥7,500 Service Apartment
生活百科
2026-05-16 10:00 HKT
年輕夫婦離家自住  始覺水電費低廉：而家冷氣無熄過 質疑傳統簡約觀念「好陰功」
年輕夫婦離家自住  始覺水電費低廉：而家冷氣無熄過 質疑傳統簡約觀念「好陰功」
生活百科
2026-05-15 17:43 HKT
謝霆鋒贈父勞斯萊斯被謝賢賣出為女友還債？Coco爆2千萬分手費真相  揭四哥送樓送金細節
謝霆鋒贈父勞斯萊斯被謝賢賣出為女友還債？Coco爆2千萬分手費真相  揭四哥送樓送金細節
影視圈
8小時前
夫婦棄住千萬豪華大宅 700萬購殘舊三房戶博入名校網 慳私校學費兼博升值
夫婦棄住千萬豪華大宅 700萬購殘舊三房戶博入名校網 慳私校學費兼博升值
海外置業
11小時前
方力申紅館演唱會尾場｜老婆Maple葉萱帶5個月大B女到場 Isla自動自覺除超影相可愛度爆燈
方力申紅館演唱會尾場｜老婆Maple葉萱帶5個月大B女到場 Isla自動自覺除超影相可愛度爆燈
影視圈
20小時前