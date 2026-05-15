大律師查錫我遭銀行追討10.3萬透支貸款 官頒絕對押記令

曾任廉政公署總調查主任的大律師查錫我，在2010與恒生簽訂合約申請20萬的銀行賬戶透支額度，惟查錫我未能如期還款，恒生遂於去年取消了該透支服務，並多次要求查錫我償還餘額不果，恒生去年入稟區域法院向被告追討餘款10.3萬元、利息及訟費等。案件今早於區院展開聆訊，被告缺席聆訊，原告方表示今年5月已再次向被告送達誓詞，惟未獲回覆。聆案官李慧雲在被告缺席聆訊下，向被告頒下絕對押記令及須付6100元訟費。

查錫我缺席聆訊遭法庭頒下絕對押記令

原告方表示，在今年5月12日再次向被告送達誓詞，惟被告沒有回覆，亦缺席今早聆訊，故要求法庭發出絕對押記令（Charging Order Absolute）及6100元訟費。聆案官李慧雲在被告缺席聆訊下，向被告頒令絕對押記令及批出訟費申請。

原告為恒生銀行有限公司（Hang Seng Bank Limited），被告為查錫我 (Char Shik Ngor Stephen)。入稟狀指，原告根據2010年6月9日簽訂的融資文件（Facility letter）向被告提供了20萬的戶口透支額度（Overdraft Facility）。在2024年8月16日，原告取消了透支服務，並要求被告償還未償還金額，並在2025年7月29日再度要求被告還款。

銀行屢催還款逾10萬不果入稟追討

惟被告截至8月6日仍未還清款項，尚欠款103,406.34港元。原告昨（11日）入稟區域法院向被告追討餘款，及自今年8月7日起的還款利息，以年利率8.25%計算，直到被告還款之時，以及向被告追討本案的損害賠償金，包括律師費及訴訟費等。

案件編號：DCCJ4485/2025

法庭記者：黃巧兒