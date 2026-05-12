懲教木棍捅羈留者肛門案 涉知情不報懲教助理供稱 羈留人士無紀律問題才批准案發日玩遊戲

時任二級懲教助理2年多前在壁屋懲教所遭還押青年灑中爽身粉，連同其他羈留人士捅傷青年肛門。一級懲教助理涉嫌知情不報，偕有份參與傷人的3名羈留人士否認控罪受審。一級懲教助理今早於區域法院指沒有明文禁止壁屋羈留人士玩遊戲，案發前問及時任二級懲教助理得悉羈留人士近日沒有紀律問題，遂批准羈留人士於聖誕節翌日玩遊戲。一級懲教助理又反駁時任上司供詞，指從來沒有聽過主任級懲教人員要求鎖上涉案期數閘門。

郭紹輝稱得悉羈留人士表現正常才批案發日玩遊戲

庭上早前提到本案4名羈留人士均是時任二級懲教助理譚力翀的「B仔」，「B仔」角色類似班長，「即係幫懲教職員做嘢」，懲教職員會安排「B仔」負責編排清潔等工作，亦會透過「B仔」向其他還押者傳達信息。一級懲教助理郭紹輝今出庭作供，解釋根據主管訓令，自己職責在維持保安控制紀律，供稱壁屋懲教所內羈留人士一向會在大時大節玩遊戲。

郭紹輝今交代案發前夕聖誕節當日得悉「B仔」翌日欲玩遊戲，自己沒有安排遊戲，亦沒有明文禁止玩遊戲，於是與譚力翀商量，問及羈留人士近日有否紀律問題例如口角或打鬥，若表現良好，再問准譚力翀便批准「B仔」要求。郭紹輝續指譚力翀當時指羈留人士表現正常，遂批准「B仔」要求，著「B仔」自行準備，自己沒有過問。

指從未聽聞涉案期數閘門需要上鎖

郭紹輝憶述案發當日自己下午1時許上班，如常領取警棍、胡椒噴霧、對講機及電子手帳並交接，閘門鎖匙則由二級懲教助理掌管，當時B3外閘及B3A至B3C閘門均打開。主任級懲教人員例如朱英泰等早前供稱B3外閘會打開，惟B3A至B3C閘門均需鎖上，郭紹輝今反駁指從來沒有聽過B3A至B3C閘門需要鎖上，沿用過去做法一般會打開3道閘門，容許羈留人士自由出入。

受審被告依次為55歲退休一級懲教助理郭紹輝，以及3名羈留人士19歲李梓睿、19歲李宇軒及20歲林承蔚。郭紹輝否認藉公職作出不當行為罪，指其於2023年12月26日與2024年1月17日之間，無合理辯解或理由，故意作失當行為，即未能執行作為部門主管的職責及未能舉報懲教署二級懲教助理譚力翀襲擊事主趙俙迪。

餘下3名被告否認有意圖而造成身體受嚴重傷害罪，指其於2023年12月26日，在壁屋懲教所B座1樓B3-A活動室外樓梯，意圖使事主趙俙迪身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害趙。

同案33歲時任二級懲教助理譚力翀及20歲羈留人士何力桓日前承認有意圖而造成身體受嚴重傷害罪，譚力翀另承認串謀作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪。

案件編號：DCCC1096/2024

法庭記者：陳子豪