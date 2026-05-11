狗隻入食肆︱食環署辦首場業界簡介會 一年收三封警告信或DQ 意向食肆料對生意有幫助

食環署將於本月18日起接受食肆提交容許狗隻進入的申請，預計於7月開始實施。署方今日（11日）舉辦首場業界簡介會，食環署高級總監葉國祥表示，實施初期將設一個月適應期，屆時會有專人每日巡查食肆，協助食肆遵辦持牌條件，解決營運上的困難。

一年內收3封警告信 狗隻准入許可或被取消

食肆如欲申請容許狗隻進入，可在本月18日至下月8日期間，透過食環署專題網頁，以電子方式提交申請。葉國祥指，申請過程簡單，只需提供食肆牌照號碼、聯絡電話及簡單個人資料，「我們會開放不多於1,000個申請名額，如果多於1,000個名額，我們會在6月中抽籤，抽籤成功的人士，我們會有專人派信，亦會有專人講解有關法例、牌照條件 、守則、指引。」

若獲批准的食肆在12個月內因違反一項或多項相關附加持牌條件或狗隻相關的法例，而被發出3封警告信，其狗隻進入准許可被取消。而根據法例，違例者可被判處罰款1萬元、監禁3個月及每日另加300元罰款。

茶餐廳負責人關注人狗共融問題

參與簡介會的咖啡店負責人李先生表示，店舖位於大埔區，該區較多人養寵物，相信申請准許後對生意有幫助。他認為，簡介會釐清了食肆與狗主的責任歸屬，亦理解當局禁止在處所烹煮或準備狗用食物的規定，「同一個廚房要處理兩類食物，其實因為衞生情況比較難控制，未必每間店都可以做到這麽大空間，分開兩部分。」

茶餐廳負責人姚小姐的店舖位於沙田區，面積約一千呎，她關注狗隻與客人如何做到共融，認為簡介會有助解答疑問，「有些客人可能都會害怕，要看怎樣做好，還有清潔環境的事宜。」

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