狗隻入食肆︱寵物友善餐廳負責人表示支持：可以畀團體包場 讓寵物進入室內範圍

政府放寬狗隻進入食肆，食環署本月18日起接受食肆申請，至下月8日結束，預計六月中旬批出首輪申請，七月起正式實施，具體日期稍後公布。有寵物友善餐廳東主對政府安排表示歡迎，又指未來數天會入紙申請，「申請牌照絕對有幫助，可以畀啲寵物團體包場搞活動，咁就可以畀啲寵物進入室內餐廳範圍」。

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位於觀塘海濱道的Luna Sea是寵物友善餐廳，負責人陸先生表示，今年1月接手餐廳，而上一手同樣是寵物友善餐廳，自己亦很喜歡小動物，所以會繼續容許主人帶寵物到場光顧。對於食環署今月開始接受申請，並預計7月開始容納狗隻進入獲准的食肆，他表示歡迎並計劃在未來數天入紙申請，又指申請牌照絕對有幫助，「而家會安排有寵物嘅客人坐外面，因為都會擔心一啲唔喜歡寵物嘅客人會唔鍾意，之後有牌就可以畀啲寵物團體包場搞活動，咁就可以畀啲寵物進入室內餐廳範圍」。

他指現時已有一部車仔，專門放置寵物使用過的食具，之後會獨立清洗，不會與人類使用的食具混在一起。

陸先生指現時有一部車，專門放置寵物使用過的食具，並會獨立清洗，不會與人類使用的食具混合清洗。曾志恒攝

陸先生計劃在未來數天入紙申請。曾志恒攝

位於觀塘海濱道的Luna Sea是寵物友善餐廳。曾志恒攝