尖沙咀酒吧黑幫毆鬥致1死3傷 大佬「蔥頭」判囚10年4月 5同黨入獄10年 官：悔意難挽回人命

2020年10月，兩批黑幫人馬和勝和與14K在尖沙咀樓上酒吧M1 Bar發生爭執，和勝和「吹雞」後在酒吧內打鬥及互擲物件，釀成1死3傷。2名青年重審後謀殺罪脫，惟誤殺等罪成。另外6名和勝和成員承認誤殺、傷人等4罪，高院法官陳慶偉今判刑指，案件屬群體暴力，眾被告均應該明白他們參與本案是其人生中最愚蠢的行為之一，其認罪及悔意也難以挽回一條人命，最終判「吹雞」增援的大佬「蔥頭」監禁10年4個月，其餘5名同黨各判囚10年。

「蔥頭」帶頭「吹雞」罪責最重 其餘5人夥同犯罪

兩名青年陳政希(29歲)及王永滐(27歲)否認謀殺罪，案件重審12日後，陪審團裁定兩人謀殺罪脫、一項誤殺罪、一項襲擊他人致造成身體傷害罪及兩項有意圖傷人罪共4罪罪成；陳政希審前已承認一項襲擊致造成身體傷害罪，昨已就4罪被判囚11年4個月。王永滐的判刑押後至5月22日處理。

而楊鎮邦（46歲）、謝展聰（34歲，外號：「蔥頭」）、楊焯熙（29歲）、蔡旻龍（27歲）、黃朗祺（32歲）、許有謙（39歲）則於早前承認一項誤殺罪、一項對他人身體加以嚴重傷害罪、一項襲擊致造成身體傷害罪及一項傷人罪。

法官陳慶偉判刑時指，本案雖然沒有使用菜刀、鐵通等傳統武器，但投擲威士忌厚玻璃酒樽等硬物，殺傷力不容忽視。和勝和大佬「蔥頭」謝展聰帶頭「吹雞」增援，罪責最重，其他5名被告則於不同階段參與襲擊，基於夥同犯罪原則，與陳政希及王永滐兩人罪責相同。和勝和成員有預謀地「吹雞」並施襲，有傷者至今仍受傷勢困擾，包括傷者溫少龍眼部受創。

官：悔意難挽回一條人命

陳官向眾被告說：「現在你們所有人都應該意識到，你們參與是次打鬥是你們一生中做過最愚蠢的事情之一，你們的悔意也難以挽回一條人命」。陳官考慮到「蔥頭」謝展聰為主腦角色，罪責最重，認罪扣減後判囚10年4個月；其餘5名同黨各判囚10年。

本案案情指，涉案尖沙咀樓上酒吧M1 Bar由黑幫和勝和成員「蔥頭」等人持有，場內職員及睇場人士則多數屬另一黑幫14K成員。2020年10月6日案發當晚，和勝和成員在酒吧酒會，酒吧因疫情關係需於凌晨12時清場，期間和勝和成員「嘉星」及名為「魚蛋」的男子發生口角，和勝和一方「吹雞」召人到場。

雙方爆發激烈衝突，在酒吧內群毆及互擲硬物，期間和勝和成員 「嘉星」手持一整支威士忌玻璃酒樽，擊中36歲男子麥志健額頭，致其頭部重創，即時當場浴血倒地，送院後不治。法醫剖屍檢查後確認死者死因為頭部受傷。同晚，14K成員溫少龍、蔡亮、馮飈南亦被和勝和成員圍毆擲物受傷。

案件編號：HCCC40/2024

法庭記者