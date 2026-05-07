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英基學位賄賂案 2家長與1商人獲准以10萬至45萬元保釋等候上訴

社會
更新時間：12:54 2026-05-07 HKT
發佈時間：12:54 2026-05-07 HKT

英基烏溪沙國際幼稚園前行政主任林珍妮，因在2018至2021年間，收受13名家長和1名商人至少64萬元賄款，以協助其子女「打尖」入學。污點證人林珍妮就串謀受賄等9罪被判囚25個月，其餘14人被判監禁8至14個月不等，14人均已提出上訴，其中3人今到高等法院申請上訴期間保釋，法官楊家雄認為3人的上訴理由有合理可爭辯之處，若3人不獲保釋外出，相信排期進行上訴聆訊時已經服畢刑期，故批准3人上訴期間保釋外出，保釋條件包括保釋金10萬至45萬元 、不得離開香港、每周到警署報到等。

上訴理由有合理可爭辯處

兩名家長馬賢文、朱霜叶及商人蕭裕邦今到高等法院申請上訴期間保釋，法官楊家雄經考慮各方陳詞後，認為3人的上訴理由有合理可爭辯之處，而馬賢文及朱霜叶2人的最早獲釋期為2026年8月26日，蕭裕邦的最早獲釋期為2026年12月9日，楊官考慮本案14人均已提出定罪或刑期上訴，3人的上訴理由均具合理爭辯性，楊官相信若3人不獲保釋，排期進行上訴聆訊時3人經已服畢刑期，遂批准3人上訴期間保釋外出。

馬賢文及蕭裕邦需交出保釋金10萬元，朱霜叶需交出保釋金45萬元，3人均需交出旅遊證件，保釋期間需每周到警署報到一次，不得離開香港，需居住於報稱地址，亦需出席法庭指定聆訊等。

除林珍妮外14被告均提上訴

除了英基烏溪沙國際幼稚園前行政主任林珍妮以外的14名被告，早前經審訊後被裁定13罪罪成，即12項串謀使代理人收受利益罪及以1項煽惑代理人索取利益罪。區域法院暫委法官陳慧敏今年3月判刑時指，商人蕭裕邦是案中唯一並非學生家長的被告，他案發時因生意夥伴的子女報讀英基，繼而接觸林珍妮及行賄，其主動性明顯高於其他被告，故罪責較高，終被判囚14個月。

另外年齡介乎35歲至48歲的13名被告為11個家庭的家長，即林泯希及其丈夫張珈銘；蔡慧妍及其伴侶李俊朗；九名母親黃蕙娗(前稱黃詠雯)、劉映均(前稱劉慧德)、馬賢文、李洁冰、徐惠謙、江靜雯、黃美雪、麥偉琪及朱霜叶，他們分別被判囚8至11個月。

案件編號：CACC129/2026
法庭記者：劉曉曦

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