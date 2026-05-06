北角長康街貨車溜前撞燈柱致一傷 司機危駕罪表證不成立 認不小心駕駛 罰款4000元

一輛中型貨車去年6月在北角長康街與英皇道交界，疑失控溜前直撞燈柱，導致車上乘客左腳骨裂。48歲貨車司機否認危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，案件今於東區裁判法院續審。暫委裁判官何子俊裁定危駕罪名表面證供不成立，指車輛溜前一刻，被告並非身處駕駛座，而被告停車時拉起的手掣理應足以制動，故不構成危險駕駛元素；惟其行為仍涉不小心駕駛，被告選擇認罪，何官判處罰款4000元。

貨車溜前一刻不在司機位不屬駕車狀態

被告鄧波，今由大律師黃雋文代表。控罪指，被告於2025年6月15日在香港長康街與英皇道交界，在道路上危險駕駛一輛中型貨車，引致梁耀基身體受嚴重傷害。

控方早前舉證完畢後，辯方作出中段陳詞，要求法庭裁定案件表面證供不成立。

肇事貨車當日溜前直撞燈柱，造成乘客腳部受傷。FB馬路的事

何官今指，被告在車輛溜前一刻並非身處駕駛座，即使他在貨車尾板上落貨，尾板用途亦非駕駛車輛，故當時被告並非駕駛車輛的狀態。不過，在被告下車前，他停駛車輛的行動則屬駕駛，而當時行為亦可延伸至後來發生的結果。

危駕罪表證不成立但須為不小心駕駛罪答辯

何官續指，汽車檢驗主任檢驗涉案貨車時，在斜度高於涉案路段的斜台進行測試，只需拉5格便可停定涉案貨車；而警員當日到場時，發現貨車手掣拉到第6格，參照檢驗結果，手掣拉到第6格理應能夠制動車輛，故即使把控方證據推至最高，亦不足裁定被告駕駛方式屬危險。

何官裁定被告危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪名表證不成立，但考慮到被告停車時沒有關掉引擎、車輛置於空檔、以及沒有把手掣拉盡到第9格，故裁定被告不小心駕駛罪名表證成立，被告需要答辯。

被告認不小心駕駛被判罰款$4000

被告承認不小心駕駛罪，辯方求情指，被告於1997年考獲駕駛執照，過去僅有一次不小心駕駛記錄，並沒有刑事案底，他因案件已上了重要一課，懇請法庭以罰款處理。

何官考慮到辯方求情及案中各項證據，指被告案發時的泊車方式並非盡善盡美，但基於他對案件已有相當悔意，終判罰款4000元。

案件編號：ESCC3119/2025

法庭記者：王仁昌