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何伯何太互毆案 何伯住院缺席聆訊 遭懷疑「扮病」不出庭 官警告再缺席或撤擔保

社會
更新時間：11:38 2026-05-06 HKT
發佈時間：11:38 2026-05-06 HKT

「何伯」何煊及何太葉秀定去年涉於屯門菁田邨互毆，雙雙被控有意圖而傷人罪。何伯早前透露擬認罪，案件原定今於區域法院正式答辯。但何伯因住院而缺席聆訊，法官陳廣池押後案件至5月20日再訊，又指何伯透過社工通知法庭的做法不理想，更懷疑何伯「因病入院」是想逃避出庭，如果何伯再因事缺席下次聆訊，將慎重考慮撤銷其保釋，並指示控方將此「嚴重警告」轉達給何伯。

官指社工無權代何伯致函法庭 會致「世界大亂」 

77歲被告何煊、報稱退休人士，被於2025年5月30日在屯門欣寶路10號菁田邨菁信樓25樓大堂，意圖使葉秀定身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害她。

何伯今缺席聆訊，也沒有派任何法律代表到庭。開庭後，陳官指出昨日下午才收到善導會社工葉志威的傳真，指何伯今年5月2日因身體不適入院，至今仍須留院檢查和觀察，直到另行通知，並附相關醫生文件。

法官陳廣池。
法官陳廣池。

陳官指問題是該社工「憑乜嘢可以代表第一被告（何伯）呢」，何伯本身沒有律師代表及選擇親自行事，如果沒有法庭批准，其他人不能代表何伯寫信給法庭，否則「張三李四」隨意代表被告，「邊個代表邊個，無人知」，便會「世界大亂」。陳官強調，何伯只能親自寫信給法庭。

官質疑何伯入院目的為逃避出庭 警告或會撤銷保釋

此外，何伯於今年3月表示擬認罪，及後排期至今正式答辯。何伯卻近日「無啦啦入院」，而醫生文件顯示他不是急性創傷，其行為變相操控法庭排期。陳官指有理由懷疑何伯是否真的因病入院、抑或逃避出庭，並舉例過去也有被告聆訊前一日才肚痛入院，甚至有人「自製」交通意外，「呢樣嘢絕不理想，亦不應鼓勵」。

陳官押後案件至5月20日再作答辯，並指如果何伯再提出不同原因而缺席聆訊，將慎重考慮會否撤銷其保釋，如果屆時何伯住院，便會在懲教人員的看管下繼續住院。陳官指何伯沒有法律代表，故給予寬限及相信他真的因病住院，讓他在這兩周安心休養，但重申不接受因未知出院日期，便無限期押後案件，「第一被告不能夠避開刑事審訊，呢樣嘢係愚蠢嘅」。

陳官指示控方將其「嚴重警告」轉達給何伯及向他解釋，另關注控方會否在何伯認罪後，在何太的審訊中傳召何伯作為控方證人；以及控罪是否有商討餘地，若非有意圖而傷人罪，案件可以在裁判法院處理，便可節省時間。惟陳官表明無意在檢控方面僭越控方，只是提出關注點，一切留待控方處理。

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案件編號：DCCC1513/2025
法庭記者：王仁昌

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