何伯何太涉互毆案 兩人申請法援均遭拒 押後3.17再訊

接受電視節目訪問後一躍成為城中熱話的「何伯何太」涉去年在屯門菁田邨互毆，雙雙被控有意圖而傷人罪。二人同於今日到區域法院應訊，他們申請法援均遭拒。法官陳廣池重申有法律代表可使審訊程序更順暢，亦對被告公平，然而案件不能一拖再拖，下次提訊將排期審訊。期間旁聽席上有人竊笑，陳官直斥旁聽人士須遵守法庭規矩，不得喧嘩，「做個正常、有修養嘅香港人」。最終陳官押後案件至3月17日再提訊，待兩人尋法律代表，另撤回兩名被告的報到要求，其餘保釋條件繼續。

兩被告上庭無交流

77歲男被告何煊報稱退休人士，和44歲女被告葉秀定報稱家庭主婦，各被控一項有意圖而傷人罪。控罪指，他們於2025年5月30日，在香港新界屯門欣寶路10號菁田邨菁信樓25樓大堂，意圖使對方身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害對方。

兩人開庭前一同坐在被告欄內，中間相隔一段距離，他們沒有交談。旁聽席再度坐滿公眾人士，有人不時竊笑被保安示意。

「何伯」何煊。雷璟怡攝

旁聽人士眾多，須排隊才可入庭旁聽。雷璟怡攝

財政狀況不符資格申法援遭拒

陳官指出，兩名被告的法援申請均遭拒，法援處指二人的財政狀況不符合資格。被告何煊表示不知如何找大律師，陳官則重申法庭不可能無限期押後，又指法律代表可使程序更順暢，亦對被告公平。陳官建議先押後提訊，何稱「明白」，承諾會盡快尋找法律代表。至於被告葉秀定，她聲稱打算自辯，又指遭網上「黑粉」攻擊，所以法援處拒絕其申請。陳官澄清，法援處秉公辦理，提醒葉不能有這種錯覺，又建議葉「眼不見為淨」，不要觀看網上評論。

陳官遂押後案件至3月17日提訊，並著葉再三思量，向法援處坦白交代難處，葉指已盡力補充資料惟仍遭拒。陳官強調案件不能拖拖拉拉，下次提訊不論二人有否法律代表，法庭都會排期審訊，有法律代表將對二人最為有利。葉於提訊尾聲突然提出，由於遭受過多滋擾，要求永久擱置案件。陳官表示，葉可以作出要求終止聆訊，但要有法律觀點，故需要法律代表處理。

旁聽席傳來竊笑

提訊期間，旁聽人士一直竊竊私語，不時有人竊笑。陳官告誡旁聽人士指，明白案件備受公眾關注，但他們須遵守法庭規矩，不得喧嘩或竊竊私語，這不只尊重法庭亦是尊重自己，否則或構成藐視法庭。陳官直斥「人多恰人少就好似回到叢林規則」，「係咪有文化嘅香港人應該做嘅嘢？」。陳官續指上次提訊後有人追逐被告，法庭雖無權監管公眾人士在法庭以外的行為，但希望公眾人士能「做個正常、有修養嘅香港人」。陳官強調兩名被告未經審訊，應以無罪身份面對社會，而非被人恥笑、冷落，「咁樣成何體統？」。

然而在陳官勸喻後，當提及案件或會排期至11月審訊時，仍有人大聲喊「嘩」。陳官隨即要求該名人士站起，「夠膽嘩，就夠膽企起身」，但無人站起。陳官直斥法庭並非公園，「唔係公審，香港地係有法治嘅地方」。

數十名公眾人士守候在法院門外待被告離開，警方拉上橙帶劃分等候區。被告葉秀定和何煊先後步出法院大樓，葉在多名警員護送下登上的士離開，數十名公眾人士一湧而上拍攝。何亦乘的士離開，兩人均不發一言。

案件編號：DCCC1513/2025

法庭記者：雷璟怡