何伯何太互毆案 何伯擬認罪5.6答辯 官稱大機會判監 何太擬不認罪明年2月審 申回內地居住遭拒

「何伯」何煊及何太葉秀定去年涉於屯門菁田邨互毆，雙雙被控有意圖而傷人罪。案件今早在區域法院再訊，法官陳廣池關注二人均沒有律師代表，何伯確認將自行處理認罪，陳官強調「好大機會監禁」，建議何伯「搵嗰律師代表你」，並將案件排期至5月6日答辯及判刑，期間何伯獲準保釋候訊。何太則自行表示擬否認控罪，案件將於明年2月11日審訊，預留7日審期。何太另向法庭「申請返內地居住」被拒。

何伯申法援遭拒「冇錢請律師」

陳官甫開庭關注，何伯及何太均沒有律師代表，何伯表示早前申請法援遭拒，曾諮詢過事務律師，惟「我依家拎綜援，冇錢請律師」。陳官回應，既然遭法援拒絕「你嘅財政狀況唔會去到好低嘅水平」。何伯透露，經深思熟慮後決定擬認罪，陳官強調「你好大機會要坐監」，建議何伯「搵嗰律師代表你」，並提醒何伯仍能在答辯前改變立場，及後將案件排期至5月6日答辯及判刑，期間何伯獲准保釋候訊。

何太自稱受害人 被檢控屬「唔公平」

何太則自行應訊指「冇錢請律師」，陳官強調「你面對嘅檢控嚴重」，建議何太聘請律師處理。何太表示擬否認控罪，指「我係受害人，告我係唔公平、唔合理」，申請由好友在審訊時協助盤問證人，遭陳官拒絕其申請。陳官將案件排期於明年2月11日審訊，預留7日審期。何太另向法庭「申請返內地居住」被拒。



77歲男被告何煊報稱退休人士，及44歲女被告葉秀定報稱家庭主婦，各被控一項有意圖而傷人罪。控罪指，他們於2025年5月30日，在香港新界屯門欣寶路10號菁田邨菁信樓25樓大堂，意圖使對方身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害對方。

案件編號：DCCC1513/2025

法庭記者：黃巧兒