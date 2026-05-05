「泰龍」謀殺案｜「紋身忠」不服謀殺罪成提上訴 質疑原審法官引導時過度強調黑幫尋仇背景

綽號「泰龍」的新義安頭目李泰龍2009年遭仇家伏擊斬死，與「泰龍」結怨的和勝和頭目「紋身忠」梁國忠2023年遭4男3女陪審團一致裁定「紋身忠」謀殺罪成，原審法官張慧玲依例判處終身監禁。「紋身忠」不服定罪今向高等法院提出上訴及申請更新上訴許可，質疑張官引導陪審團時處理不當，過度強調黑幫尋仇背景，令陪審團錯誤信納梁國忠是和勝和高層成員的傳聞證供，亦爭議「紋身忠」持有效不在場證據。上訴庭需時考慮，將在半年內頒布書面判詞。

上訴指原審官過度強調牽涉黑幫尋仇

上訴人梁國忠由資深大律師謝華淵及陳永豪大律師代表，律政司由副刑事檢控專員萬德豪及高級檢控官歐陽巽熙代表。梁國忠否認於2009年8月4日，在香港連同李鎮江「波仔」、李蘊剛「剛仔」和勞展宏「貓仔」及其他人，謀殺41歲男子李泰龍，惟4男3女陪審團退庭商議後一致裁定「紋身忠」謀殺罪成，原審法官張慧玲依例判處終身監禁。「波仔」、「剛仔」和「貓仔」早已在2011年被陪審團裁定謀殺罪成，判囚終身。

上訴方資深大律師謝華淵指出，原審法官張慧玲引導陪審團時，過於強調本案牽涉黑幫尋仇，令陪審團錯誤信納「紋身忠」梁國忠是和勝和的高層成員（senior member），而且本案沒有理由證明「紋身忠」曾襲擊「泰龍」。特赦證人林家俊供稱「紋身忠」曾參與討論復仇計劃，並提醒刀手「不要斬重要部位」，上訴方則質疑陪審團過度依賴此供詞。

上訴庭法官薛偉成表明本案並非關注三合會成員身份，而是關注報仇及受傷情況，上訴方則指若非關注三合會成員身份，控方在審訊中則毋須傳召三合會專家出庭作證，又強調即使三合會成員叫梁國忠為「忠哥」，也不代表梁國忠是和勝和的高層成員。

引導陪審團時錯將傳聞證供與其他證據混合

上訴方又指張官混合傳聞證供與其他證據使用，未有作出適當導詞，爭議「紋身忠」梁國忠事發前數天合法離港，屬有效的不在場證明。惟控方引述三合會專家指黑幫常以水路非法出入境，故「紋身忠」梁國忠或製造假象後乘「大飛」回港犯案。上訴庭法官薛偉成亦指，「紋身忠」梁國忠2020年乘「大飛」非法回港自首，也令他案發時不在場的證據不太可信。

上訴方亦指，特赦證人、前和勝和成員林家俊供稱他曾目睹「紋身忠」梁國忠與和勝和幾名高層成員用餐，但上訴方為不能就此認為「紋身忠」便是和勝和的高層成員。上訴庭法官薛偉成指出，陪審團不會單因「紋身忠」是三合會成員便推斷「紋身忠」曾參與謀殺。上訴方則批評張官引導陪審團時，強調本案屬「黑幫尋仇」，並指梁國忠是高層成員，扮演監督的「大佬」角色。

稱不能以被告虛假不在場證據支持定罪

律政司反駁指，「紋身忠」梁國忠能在毫無痕跡下返回香港，黑幫成員常以「大飛」偷渡回港，「紋身忠」亦於2020年1月24日非法回港。法官楊家雄亦特別提到，完美的不在場證明是要證明嫌疑犯在同一時間身處其他地方，否則控方可以假設推翻，控方也必須證明被告的不在場證據為虛假。上訴方則認為此屬邏輯循環，未能以被告的虛假不在場證據去合理支持定罪。

律政司強調本案審訊並沒有任何程序不當，陪審團經過多日審訊後仍一致裁定「紋身忠」梁國忠謀殺罪名成立，可見陪審團按張官指示專注考慮涉案證據後，同意本案是兩個黑幫社團之間的仇殺。

高等法院法官張慧玲2023年向陪審團引述，本案特赦證人、前和勝和成員林家俊供稱「紋身忠」是賭檔營運者之一，林知悉「紋身忠」是和勝和高層，而案發前林收到吳奕彤「五筒」的來電前往樂群街公園，當時林、「五筒」、楊文廷「傻佬庭」、梁國忠「紋身忠」、蘇啟文「蘇啟」、李鎮江「波仔」、李蘊剛「剛仔」和勞展宏「貓仔」在場討論向「泰龍」的復仇計劃，當時「貓仔」說「唔好斬頭，唔好斬頸，唔好斬大動脈」，「紋身忠」則說「總之唔好斬啲重要部位」，刀手「蘇啟」、「五筒」、「波仔」點頭表示明白，林則負責「睇水」。

張官總結案情時指，涉案片段顯示出一群人共同計劃襲擊泰龍，車撞倒泰龍後下車狂斬，再快速上車逃離現場，車上的DNA及指紋被大火燒毁，「紋身忠」亦有事發前數天合法離港的不在場證據（alibi evidence），但三合會專家指黑幫成員常經水路非法進出香港。張官表示若陪審團確認「紋身忠」的不在場證據屬虛假，控方所指其中一個合理推論是「紋身忠」製造合法離港的「假象」後乘「大飛」非法回港參與本案，犯案後再非法離港，事隔十年後再乘「大飛」回港，2020年1月21日在律師陪同下到灣仔警署自首。

案件編號：CACC216/2023

法庭記者：劉曉曦