男教師酒後襲擊的士司機 官指過程欺凌令事主留下創傷及抑鬱 判囚2個月

43歲男教師去年9月底飲酒後與的士司機發生爭執，向的士司機施襲及一度搶走其手機。涉案男教師早前承認襲擊致造成身體傷害罪，主任裁判官張志偉今於東區裁判法院判刑時，指事主事後出現創傷及抑鬱，從案發片段亦可見事主當時所受到的折磨和恐懼，考慮到被告任職教師22年，過去品格良好及坦白認罪，酌情減刑，終判囚2個月。

不滿落車被夾手臂憤而向的士司機動粗

被告梁民希，承認於2025年9月26日在香港島天后廟道151號至173號百福花園外襲擊崔世傑，因而對崔造成身體傷害。被告另涉刑事毀壞罪，則早前獲撤控，被告亦已作出賠償。

當日凌晨3時許，被告乘坐事主駕駛之的士抵達案發地點，惟被告下車時，疑因遭的士車門夾到手臂，繼而向事主動粗，及後更一度搶去事主的手機。法庭今播放涉案行車記錄儀片段，顯示被告曾手持伸縮雨傘襲擊事主，另曾嘗試把事主拉出的士，而當時事主曾多次高呼救命及表示已報警。

辯方今求情時，指被告任職教師22年，對其所作所為感到羞愧，但被告已因事件受到懲罰，他主動向學校提出停職，將來亦很大機會失去教席，令他22年來建立的事業蒙上污點和失去價值。被告案發時受酒精影響，他因案件上了一課，現正參加戒酒會，亦每星期與妻子參與各種社區事務，反映他並未自暴自棄，望法庭先為被告索取社會服務令報告。

官指過程嚴重過程對司機欺凌造成眼傷及抑鬱

張官今指案情嚴重，從案發時片段可見被告雖有飲酒，但並非神智不清，而從被告疑遭車門夾到手、直到他離開約有7分鐘，期間被告纏擾和襲擊事主，過程可用欺凌或霸凌去形容，而且被告當時手持伸縮雨傘，雖然他並非故意用傘施襲，但仍對事主造成傷害，造成事主眼部骨裂。

報告又顯示，事主在案發後出現創傷和抑鬱情況，片段亦可見事主所受到的折磨和恐懼，考慮到夜更司機面對更高風險，應受到法律保障，法庭須考慮阻嚇情刑罰，並顧及事件對事主的影響和創傷，平復事主的情緒及作出公平公正的裁決，不可只着眼於被告的個人情況，即使被告認罪，亦只可作為減刑因素，但念在被告過去品格良好，案件也對他造成影響，終判囚2個月。

案件編號：ESCC2680/2025

法庭記者：王仁昌