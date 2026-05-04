涉借出衣服助危駕司機逃避追捕 青年脫協助罪犯罪 官指不能排除借衫僅因朋友衣服弄髒

一輛私家車前年3月中於深水埗為逃避警方追捕，在青山道先後撞到數輛車及一名女途人，肇事後男子棄車而去，女途人重傷延至翌日不治。涉嫌借出衣服協助肇事司機的21歲友人被控協助罪犯，他否認控罪今於西九龍裁判法院開審。被告自辯稱曾叫肇事朋友自首，及因見到朋友衣服污糟而借出衣服。裁判官黃士翔同日裁定被告罪脫，指儘管法庭認為被告知悉朋友涉及「撞車」事件理應被捕，但不能排除被告借衣服的行為僅因見到朋友衣服污糟。

被告友人危駕撞人撞車後曾上門見被告

被告鄭浩揚，被控於2024年3月14日在葵涌石籬（二）邨石偉樓某單位，在唐健生犯可逮捕罪行，即危險駕駛罪，而被告知悉或相信唐就該罪或另一可逮捕罪行有罪，在無合法權力依據或合理辯解的情況下，作出一項作為，即借出一套衣服及鞋，而意圖妨礙拘捕唐。

承認事實指，案發當日晚上約7時許，唐健生在青山道60號外為逃避警方追捕而危險駕駛一輛私家車，期間撞到3輛車及一名女途人。唐其後跳車逃逸，私家車再撞上另一輛車才停下。而被撞女途人重傷送院，翌日不治；另有2名被撞司機受傷。3月14日晚上約7時39分，唐進入石籬（二）邨石偉樓，同晚約8時24分離開。被告於翌日被拘捕。

偵緝警員黃卓滔供稱，他於前年3月15日晚上收到通知唐健生將於長沙灣一帶出現，遂與同袍在附近兜截，同晚在長沙灣警署附近拘捕唐。黃接受盤問時確認，拘捕唐時不知道居於沙田的唐為何會出現在長沙灣，亦不知唐當時是否要自首。

被告自辯稱見友人衣服「污糟」才借出衣服

被告自辯則稱，與唐健生是好友，案發時相識約5年，他們互相知道對方住址。被告憶述3月14日晚上因曬傷而在家休息，唐用的士司機的電話致電被告，稱跌了電話，以及「出咗事，而家過緊嚟」。唐到達被告住所後，告知在深水埗「撞咗車」，然後再借用被告的電話向父親報平安，唐亦向被告借衣服。被告隨手拿起一件黑色衫及一件短褲予唐，被告解釋借衫因為唐的衣服「污糟咗」，而且唐只穿著一隻鞋，故被告再借一對鞋子。被告續指，當他在電視看到有關深水埗車禍的新聞時，唐確認涉事。被告覺得事態嚴重，遂叫唐自首，其後便無再聯絡。被告於盤問時堅稱唐只說「好似撞到人」，他同意「出咗事」意指「大件事」。

鄭官裁決時信納被告有關借出衣服的證供，但不接納被告完然不知唐涉及可逮捕罪行。鄭官指，被告就算不知事件嚴重性，他至少知道唐牽涉「撞車」及「撞人」事件，一般均是可被捕的罪行。但鄭官續指，即使被告知道唐可能有罪，他借出衣服和鞋子的行為並非為唐掩飾身份，鄭官認同辯方指被告大可借出不同顏色的衣服，而非與唐本身穿著相近的衣服。鄭官終認為，不能排除被告因見唐衣服污糟而借衣的理由，裁定罪脫。

案件編號：WKCC1182/2024

法庭記者：雷璟怡