母交53萬贖金救禁錮KK園兒子 上門收款友人判監32個月 官斥利用事主愛子心切犯案令人不恥

青年前年向母親表示外出工作後離港，不久便致電向母親聲稱遭禁錮在泰國「KK園區」，要求母親與自己的友人聯絡並交出金錢，母親遂向友人交出約50萬港元，隨後青年安全回港，經警方調查後拘捕友人，友人在警誡下表示為5千元報酬前去收取款項。友人早前承認串謀詐騙罪，暫委法官余俊翔今在區域法院判刑時斥，被告與同夥利用事主愛子心切犯案，實在令人不恥，被告得知青年被禁錮在園區後，更騙取青年母親的款項，明顯是落井下石及趁火打劫，終判處監禁32個月。

求情指若非事主兒子積極參與不會成事

余官引述辯方求情，被告案發時年僅23歲，任職搬運散工，當時其女友懷孕，被告收入不穩，在財政壓力下犯案，為了5千元報酬而前去收款。辯方提及，被告與同夥利用事主愛子心切犯案，惟此案有別於一般電騙案，被告認識事主的兒子，並非隨機騙款，亦沒有連續欺詐，被告不是主謀，只屬支援的角色。辯方更指，若非事主的兒子積極參與，事主根本不會被騙，而遊說事主交出騙款的是其兒子及Ken，並非只有被告涉案，被告並不知道其兒子是否確實被禁錮在園區。

被告上門博取事主信任前赴泰國贖人

余官判刑時指，法庭不須裁定事主的兒子是否確實被禁錮在園區，亦不會接納事主的兒子有份參與本案。被告與同夥利用事主愛子心切犯案，其行為令人不恥，惟接納本案屬單一事件，涉及特定受害人。余官直指，整體案情嚴重，事主在短短數日內失款約53萬元，金額甚大，而被告無法向事主賠償款項。余官提及，被告在前年6月24日到訪事主單位，訛稱自己是「Ken」，並在事主面前與另一人通話，要求對方營救事主的兒子，企圖博取事主的信任，被告更在事主交出款項後，向事主表示會前往泰國接回其兒子。

被告角色舉足輕重並在同類案件保釋期內再犯案

余官直言，被告的角色舉足輕重，被告在警誡下指曾獲「Ken」告知事主的兒子被禁錮在園區，惟被告卻在這認知下騙取事主款項，其舉動屬落井下石、趁火打劫。余官考慮，被告已有6次定罪紀錄，包括非禮、與年齡在13歲以下的女童性交及以欺騙手段取得財產罪等。余官表示，被告在同類案件的保釋期間犯下本案，下令加刑3個月，終判處被告入獄32個月。

23歲被告梁子軒，無業，被控串謀詐騙罪。控罪指，被告於2024年6月24日至7月1日期間（包括首尾兩日）在香港，與其他身分不詳的人一同串謀詐騙陳麗香，即不誠實地虛假地表示被告及/或其他身分不詳的人會交付港幣共33萬元及2.5萬泰達幣（一種加密貨幣），以使賴偉樂獲釋返回香港，從而誘使陳麗香交出上述款項。

案件編號：DCCC592/2025

法庭記者：黃巧兒