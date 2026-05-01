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六合彩2.28億金多寶︱新科最幸運投注站打蛇餅 投注要等40分鐘 市民冀中獎置業：由細到大都想有層自己樓

社會
更新時間：16:37 2026-05-01 HKT
發佈時間：16:37 2026-05-01 HKT

六合彩2.28億金多寶明日（5月2日）攪珠，慶祝六合彩推出50周年。適逢勞動節假期（5月1日），今午大批市民在剛剛榮登「最幸運」投注站的屯門市廣場馬會等候投注，人龍一度延伸至門外。記者現場了解，投注站排隊時間一度長達40分鐘。

李先生表示，以往最幸運時中過500元獎金，今日購買70元彩票碰運氣，「有金多寶先買，今次2億元更加會去買。當萬分之一機會」。若中頭獎，他說會做善事及置業，「由細到大都很想有一層自己嘅樓。」

梁先生表示，以往買六合彩最多「中三個字」，今日「搏一搏」，「主要都係買一條（一注），久不久做吓善事，唔會成日買」。他又指，若中頭獎會先做善事，再留一部分自用，「買靚單位自己住。」

黃先生表示，排隊人數太多，飯後會買一注，「中就一注都夠。係本着當捐錢、做善事的心態買，有無信心睇個天」，中頭獎會捐錢、置業及環遊世界。

據馬會統計，屯門市廣場投注站去年售出4張頭獎獎券，將自1994年起累積售出頭獎獎券總數推高至48張，力壓中環士丹利街投注站的47張紀錄。

記者：蕭博禧

攝影：陳浩元

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